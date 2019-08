‘No es para presumir, pero soy un hombre de palabra’, dice AMLO en spots del Primer Informe de Gobierno

El Gobierno federal liberó los primeros spots para promocionar el primer informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A nueve días de este evento, los primeros spots son de los temas ‘Economía’ y ‘Austeridad’.

“No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, el diésel, el gas, la luz, no ha aumentado la deuda pública”,señala López Obrador en el primero de los materiales.

“Lo que aumentó fue el salario mínimo, 16 por ciento, como no había sucedido en 36 años. Ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Hay bienestar. Los beneficios se cumplen “, agregó.

En el video relativo a ‘Austeridad’, López Obrador remarca que su administración eliminó los altos salarios para los funcionarios, así como las pensiones para exmandatarios y la protección especial para el titular del Ejecutivo.