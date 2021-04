“No es para presumir pero la mañanera es vista por bastante gente”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que su mañanera es vista por “bastante gente” en todo el país e incluso por migrantes en Estados Unidos, y aseguró que de esta manera “el pueblo” puede estar informado de “todo” lo que pasa en el país.

“No es para presumir pero la mañanera es vista por bastante gente. Voy a las giras, antes de la veda electoral, y allá me dicen -veo la mañanera-, la ven nuestros paisanos en Estados Unidos, no estamos hablando de todos, pero me he encontrado personas”, aseguró en su conferencia desde Palacio Nacional”.

La conferencia matutina de López Obrador se realiza de lunes a viernes a las 7 de la mañana, 6 de la mañana hora local, y a decir del jefe del Ejecutivo, la conferencia le “ayuda a informar al pueblo”, pues señala que la mayoría de los medios de comunicación sostienen una campaña en su contra.