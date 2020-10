“No debe ser un asunto de cúpulas”: AMLO por disputas internas en Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los candidatos a la dirigencia de Morena, los diputados federales Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, que la contienda se resuelva por una encuesta abierta a la militancia y los simpatizantes, además de que les recordó que este “no debe ser un asunto de cúpulas”.

“No solo para el caso de Morena, sino para el caso de todos los partidos, no olvidar que un partido es una entidad de interés público, así lo establece la Constitución. En todos los casos yo pienso que se debe de tomar en cuenta la opinión de los militantes, debe ser la militancia y los ciudadanos los que decidan. No debe de ser asunto de cúpulas, entonces la mejor forma de recoger los sentimientos de militantes, de simpatizantes, en los tiempos actuales por las circunstancias, es a través de encuestas, si se hacen bien no hay errores. Lo malo es cuando sesgan el resultado por intereses, cuando no hacen las encuestas, cuando las cucharean… Que sea el pueblo, sea la gente, militantes y simpatizantes los que decidan”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera.

“No porque haya un interés personal, se va a afectar a un movimiento… el dirigente tiene que actuar con responsabilidad y apegarse a lo que la gente decida. A mí me tocó, cuando fui dirigente, resolver todo con encuestas y nunca tuve ningún problema”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró empate técnico en la encuesta realizada para decidir al nuevo líder de Morena; Mario Delgado aceptó los resultados y se dijo listo para el desempate; mientras que Porfirio Muñoz Ledo los desconoció y se declaró como el vencedor.

El INE hará otra encuesta para el desempate y perfila tener los resultados para el 24 de octubre.