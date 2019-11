No creo que AMLO resuelva el problema de seguridad, dice Julián LeBarón

Julián LeBarón dijo que no cree que el Presidente pueda resolver el problema de seguridad en el país, pues “instituciones están podridas hasta la médula”.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el activista comentó que se vive con impunidad del casi el 100 por ciento y que todos los mexicanos son responsables de que esto haya pasado.

“Vivimos con la impunidad, yo mismo me siento responsable y siento que somos responsables los 130 millones de mexicanos, es un problema tan complejo para que una persona o un grupo de personas, yo creo que tenemos que participar millones de personas”, indicó.

“Nosotros nada más queremos lo hermoso del país, queremos todo lo bello, que por cierto vivimos en el país más hermoso del mundo, pero no hemos estado dispuesto a defenderlo”, dijo.

El activista reprochó que él llegó a la zona antes de que cualquier autoridad federal llegara al lugar donde fue asesinada su prima Rhonita.

“Yo no sé, hay personas en el gobierno que saben más de lo que sabemos nosotros o puede que no sepan. No sabemos nosotros quiénes son los delincuentes, pero sabemos quiénes tienen un monopolio en el servicio de seguridad y para la protección y no están protegiendo a nuestra familia”, dijo Julián LeBarón.

Por: MILENIO