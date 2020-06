‘No crean que me espantan’: ‘El Marro’ tras captura de su mamá

Luego de la detención de 26 integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos la madre del líder de esta organización criminal; José Antonio Yépez, alias “El Marro” apareció en un video.

En la imagen se ve claramente su rostro y se le observa consternado y con la voz entrecortada por la captura de su gente y algunos familiares.

‘El Marro’ lanza videos tras la detención de su mamá, hermana y prima pic.twitter.com/1KCrAobsnK — Ángel Salinas (@SalinasAngel) June 21, 2020

Y aunque no se pueda hacer nada a la chingada banda gracias ante todo, gracias ante todo. Yo siempre voy a estar con ustedes, hasta que me cargue la ver…, siempre los voy a apoyar, siempre me voy a rajar bandera con estos hijos de su puta madre. Todo el tiempo le vamos a arrear a la ver…, de aquí hasta que nos lleve la ver…, aunque me quede solo a la ver…, aunque me quede solo como un pinche perro me les voy a aferrar putos”, señaló ‘El Marro’.

Horas más tarde grabó otro video donde aparece más retador por la captura de su madre.

Aquí vinieron a pasarse bien de ver… otra vez hijos de su put… mad… con toda la gente, aquí culeros, esta vez hasta a mi madre put…, no pasa nada hijos de su put… madre, les vale bien ver… todo put…”, comentó el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Y no crean que nada más porque se llevaron a mi madre putos, ahora ponganla que de operadora financiera, jefa del Cártel. Hijos de su put… mad…, pinches perros, como lo saben hacer putos, pero chinguen su mad… put…. Por ella y por toda mi gente le voy a echar huevos al pinche asunto, no crean que a mi me espantan hijos de su put… madre esto ni a pedo llega”, amenazó.

Incluso dijo estar dispuesto a trabajar para el Cártel de Sinaloa y para los señores de la frontera para evitar la entrada del Cártel Jalisco Nueva Generación a Guanajuato.

Y aunque me cueste trabajarle a algunos de los señores de la frontera o algunos señores de los de Sinaloa put…, pero aquí hijos de su put… madre, primero les he de servir a cualquiera de los señores, pero a esos hijos de su put… madre no los voy a dejar entrar culeros”, sentenció.

Además dijo estar dispuesto a seguir con su estrategia de violencia, misma que ha cobrado cientos de víctimas en la región Laja-Bajío.

Confirmado, el gobierno tiene a la mamá del Marro.

Advierte qué tal vez se una a carteles más grandes para seguir con poder.

Al parecer este es un mensaje para el gobierno y para el Mencho (CJNG).

En pocas palabras va a continuar la sangre en el estado.pic.twitter.com/Nb5f95WjoQ — Sol Arriaga V. (@SolArriagaV) June 21, 2020

“Humillaron e hicieron lo que quisieron con la familia putos, pero ching… a su madre put… y les voy a ser una piedra en el zapato put…, les voy a rajar su madre, van a ver ojetes, pinches vendidos ojetes, vende países hijos de su put… madre”.

Autoridades federales y del estado de Guanajuato se encuentran en alerta máxima ante cualquier intento de violencia.

Excélsior