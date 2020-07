‘No comparto postura de Trump sobre Covid en México’

Instalado en la postura de buena vecindad, amor y paz y no intervención en el proceso de sucesión presidencial de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se confrontará con su homólogo, Donald Trump, a pesar de que el fin de semana éste criticó el manejo de la pandemia de Covid-19 en nuestro país.

El jefe del Ejecutivo federal sostuvo que su gobierno es respetuoso de los dichos de Trump, pero que no está de acuerdo en sus apreciaciones sobre la emergencia sanitaria en México.

Además, consideró que como ese país vive un proceso electoral es natural que haya más propaganda.

“Respeto el punto de vista del presidente Trump, desde luego no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él, no me voy a enganchar. Acabamos de hacer una visita a Estados Unidos, son muy buenas las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y de México, no somos vecinos distantes.

“Hay que tomar en consideración que en Estados Unidos están por iniciar formalmente las elecciones, es una temporada especial; en cualquier país del mundo cuando hay elecciones es cuando hay más declaraciones, más propaganda, más debate, pero nosotros no nos metemos en eso”, apuntó el presidente.

A diferencia de lo que opinó Trump, el presidente López Obrador aseguró que en el país las autoridades sanitarias han logrado enfrentar “bien” la pandemia y el gobierno lo que le corresponde para salvar vidas.

“A pesar de los pesares considero que vamos bien, desde luego no estamos contentos, satisfechos, ayer envié un pésame a todos los familiares de quienes han perdido la vida por esta pandemia, duele mucho, pero seguimos todos los días procurando que no falten las camas, los ventiladores, los equipos, los médicos”, indicó.

El fin de semana Donald Trump se quejó del manejo informativo que se hace del Covid-19 en su país, cuando desde su punto de vista México está peor y tampoco ayuda a su vecino, aunque daba gracias por haber construido casi todo el muro en la frontera con México, porque así los problemas disminuyen para la nación norteamericana.

