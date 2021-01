No cesa la tensión entre la DEA y la Fiscalía de México por el caso Cienfuegos

Exdirector de operaciones internacionales de la Administración de Control Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) Mike Vigil respondió al comentario del fiscal general de la República mexicana, Alejandro Gertz Manero, sobre su intención de llevar a la DEA a juicio internacional por el caso del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos.

Mike Vigil arremetió contra la Fiscalía de la República y subrayó que la DEA tiene mucho más éxito en casos que la FGR.

“En mis 31 años en mi carrera jamás he visto algo así, que regresaron a un acusado y salió libre en México, esto es sin precedente aquí en Estados Unidos”, comentó refiriendose al caso del exsecretario de Defensa Nacional quien por la petición del Gobierno de López Obrador fue liberado de todos los cargos que enfrentaba en EEUU para su traslado al país latinoamericano.

El exdirector de las operaciones de la DEA aseveró que la Administración Antidroga tiene el 95% en los casos sobre narcotráfico, mientras que la FGR sólo se queda con el 5% de triunfos en sus investigaciones. Mike Vigil también negó las declaraciones de Gertz Manero de que EEUU había retirado los cargos contra Cienfuegos “porque la evidencia era débil” y explicó que se le retiraron los cargos “porque México lo solicitó”.

“México dijo que iba a hacer su propia investigación y qué tipo de investigación, en un caso tan complejo, después de dos meses dicen: ah, no hay ninguna evidencia… ¿cómo es posible que hicieron una investigación en dos meses?”, cuestionó las acciones de la FGR.

Al respecto recordó las declaraciones de la juez Carol Bagley Amon de Nueva York quien dijo que entendía que era un caso de interés público, que “tenían un pájaro en mano, pero lo iban a dejar volar”.

El exdirector de las operaciones internacinales también comentó la decisión del presidente de México de hacer público el expediente de Cienfuegos. Dijo que no creía que EEUU hubiera mandado todas las pruebas.

“Estados Unidos siempre toman precauciones para asegurar que no va a poner en peligro esa información a agentes de la DEA, fuentes de información y otras investigaciones que se están llevando a cabo”, subrayó en una entrevista para Aristegui Noticias.

Según Mike Vigil, México ha filtrado la información recibida de la DEA a los narcotraficantes.

Anteriormente el fiscal general de la República mexicana, Alejandro Gertz Manero, dijo que es posible que el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda se lleve a juicio internacional contra la Administración de Control Antidrogas.

“Vamos a ir a juicio y este juicio no lo vamos a llevar nada más en México, este es un asunto de carácter internacional, y lo vamos a llevar a los niveles que tengamos que llevarlos porque esto es un linchamiento”, expresó el fiscal.

En entrevista con Aristegui Noticias, aseguró que la investigación que realizó la Fiscalía para extraditar al general Cienfuegos de ninguna manera fue fast track. En este sentido, apuntó: “¿El chiste es darme en la madre, en serio? N’ombre, yo no me voy a dejar, no voy a dejar que a la Fiscalía la atropellen“.

En un momento de tensión, durante la conversación que sostuvo con la periodista Carmen Aristegui el 19 de enero, el fiscal mencionó: “Yo no llegaría a decir que son pendejos los de la DEA —todavía—, pero llevaron en secreto un asunto que deberían haber llevado en colaboración con México de acuerdo con los convenios”.

Pos su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no escalar el conflicto entre las agencias de seguridad estadounidenses y la FGR, y se mostró a favor de la cooperación con el Gobierno de Estados Unidos.

Fuente: Sputnik