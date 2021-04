No amenacé a consejeros del INE: Félix Salgado; “son muy alérgicos”, dice

Luego de que esta mañana Félix Salgado Macedonio aseguró que, en caso de que no le devolvieran la candidatura a la gubernatura de Guerrero, buscaría y encontraría a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el político guerrerense rechazó que se tratara de una amenaza. Respecto a la arenga que hizo a sus simpatizantes para saber “cómo está la casita” del consejero presidente del INE, el senador con licencia dijo que quería conocer la vivienda de Lorenzo Córdova.

Luego de un mitin en el plantón que mantienen al exterior del órgano electoral, Salgado Macedonio anunció que este martes, sea cual sea la determinación del INE, regresará a Guerrero con sus seguidores.

“Que yo dije y le pregunté a la gente: ‘¿No le gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova? Vamos a ir a visitarlo a su casa a Lorenzo Córdova. A mí me han ido a visitar mucha gente a mi casa, no pasa nada, ahora no voy a su casa, para que esté tranquilo el señor, no es amenaza, no es violencia, ya nos vamos, terminando su sesión nos vamos, sea cual sea el resultado nosotros nos vamos a Guerrero, si es favorable reanudaremos la campaña, si es desfavorable reorganizaremos al pueblo para tomar determinaciones. No es amenaza, yo quería ir a conocer la casa de Lorenzo Córdova y de Ciro, pero ya no voy, son muy alérgicos, ya mejor me voy a Acapulco”, aseveró.

