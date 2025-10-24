Nissan y Mercedes confirman fecha del cierre de su planta Aguascalientes 2

Los accionistas del Complejo automotriz COMPAS, conformado por Nissan y Mercedes Benz confirman a sus proveedores fechas del cierre de la planta de manufactura en Aguascalientes 2 que ensamblan la SUV Infiniti QX50 y QX55, mientras que Mercedes-Benz su modelo GLB, exportadas a Estados Unidos.

Esto responde a la implementación de aranceles por Estados Unidos y su política por aumentar su producción automotriz interno.

El corporativo Nissan bajo su plan global Re:Nissan enfocado en la reconstrucción y renovación de la compañía a nivel mundial, ya había adelantado que la Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (COMPAS)en julio pasado que concluiría la producción de Infiniti en México a finales de este año.

A través de una carta a proveedores, los accionistas informaron : “Infiniti será concluida durante el mes de noviembre del presente año, y la producción del modelo de Mercedes-Benz concluirá durante el mes de mayo de 2026”,

“Los accionistas -de COMPAS- han tomado la decisión de concluir las operaciones de esta planta el 31 de mayo de 2026”, afirmó.

El Comité de dirección de COMPAS dijo que los cambios en la dinámica del mercado automotriz y en las preferencias de los consumidores, son los factores que obligaron al cierre.

El Complejo de manufactura en Aguascalientes tiene el 50% de acciones de Nissan y Mercedes Benz que fue constituido en el año 2015 como un proyecto conjunto entre las armadoras Daimler y la Alianza Renault-Nissan, con una inversión de 1,000 millones de dólares, en ese entonces.