Niño de 13 años dispara en la cara a su mamá por quitarle el celular

En CDMX, un adolescente de 13 años de edad disparó a su mamá por castigarlo quitándole el celular.

Los hechos ocurrieron en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El reportero Carlos Jiménez informó que la agresión armada ocurrió porque la mujer castigó al menor de edad quitándole el celular.

La causa del castigo fue porque el adolescente estaba tomando bebidas embriagantes en su casa.

«En venganza, Viggo (menor de edad) le disparó con esta pistola”, reportó Jiménez.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo al adolescente, en tanto que se desconoce el estado de salud de su mamá.

Con información de López-Dóriga Digital