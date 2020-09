Niña resulta herida por caída de globo aerostático en Acolman

Una menor de edad resultó con golpes luego de que se cayó el globo aerostático en el que sobrevolaba el Valle de Teotihuacán.

Según los primeros reportes, el globo salió del globo puerto ubicado en la zona de Teotihuacán, con tres personas a bordo, los integrantes de una familia y el piloto.

Presuntamente una corriente de aire ocasionó que el piloto perdiera el control de la aeronave de la empresa ‘Volare’, lo que provocó que el globo empezará a perder altura y se precipitó hacia el suelo.

Según reportes de Protección Civil local, la canasta cayó en las inmediaciones de la autopista México-Pirámides, cerca del exconvento de Acolman.

Se reporta que una niña de ocho años presentó golpes, que no ponen en riesgo su vida; no obstante fue llevada a un hospital particular para su revisión.

La emergencia fue atendida por personal de Protección Civil y Bomberos.

Fuente: Excélsior