Niña de 13 años es violada en caseta de vigilancia de su unidad en la GAM, CdMx. Detienen a encargado

Un sujeto acusado de violar a una menor de 13 años de edad dentro de una caseta de vigilancia en una unidad habitacional de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, fue detenido por elementos de la Procuraduría capitalina.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 10 de julio, cuando el detenido interceptó a su víctima y la obligó a entrar en una caseta de vigilancia de la unidad en la que habitaba, ubicada en calzada San Juan de Aragón en la colonia El Coyol, de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Una vez dentro de la habitación, el sujeto aseguró la puerta y amenazó a la menor para posteriormente agredirla sexualmente.

Luego del ataque, la víctima presentó su denuncia ante autoridades capitalinas, por lo que se inició la carpeta de investigación correspondiente con la que se logró obtener una orden de aprehensión en contra del presunto responsable, concedida por un Juez de Control de la Ciudad de México.

En cumplimiento de dicha orden judicial, elementos de la Policía de Investigación (PDI) ubicaron y detuvieron al imputado en el área común de la Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón para ponerlo a disposición de un juez en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Hace apenas una semana cientos de mujeres se congregaron en las inmediaciones de la Glorieta de los Insurgentes armadas con brillantina rosa y morada, sus pañuelos verdes y mantas para protestar en contra de los abusos sexuales cometidos por policías y para repudiar la violencia en su contra.

“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”; “van a volver, las balas qué disparaste van a volver, la sangre que derramaste la pagarás, las mujeres que asesinaste no morirán, no morirán”, cantaban las mujeres al unísono.

Las manifestaciones se replicaron en distintas ciudades del país, pues la convocatoria se extendió en al menos 34 ciudades e incluso en Guatemala.

Fuente: Sin Embargo