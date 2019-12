Nieto dice que no sólo fue Segob: García Luna desvió millones de más dependencias con FCH y EPN

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que la Secretaría de Gobernación no fue la única dependencia desde donde se hicieron desvíos a empresas ligadas a Genaro García Luna.

Entrevistado al salir de una reunión en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el funcionario dijo que se está integrando toda la carpeta de investigación “para presentar la denuncia ante la FGR; no puedo dar detalles, pero evidentemente hay operaciones financieras relacionadas con el señor García luna durante los dos sexenios”, comentó.

Cuestionado sobre si únicamente era en la Secretaría de Gobernación donde se han detectado esos desvíos, Santiago Nieto dijo que no, que es “en varios espacios, no sólo en Gobernación”, comentó.

Ayer, durante su tradicional conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que que las autoridades detectaron una transferencia desde la Secretaría de Gobernación a una cuenta personal de un familiar de Genaro García Luna, cuando este era Secretario de Seguridad Pública del entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

“Se conoció de una transferencia a una cuenta particular, de la familia, de un recurso que surgió de Gobernación y al parecer se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna“, dijo el Jefe del Ejecutivo federal.

El Primer Mandatario aclaró que no sabía cuál fue el monto que se transfirió, pero precisó que sería Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien daría a conocer más detalles del caso.

Y así ocurrió después, ya que Nieto Castillo confirmó a medios de comunicación que la transferencia fue de dos mil millones de pesos a una empresa donde Genaro García Luna es accionista.

“Como ha dicho el Presidente, se le informó, y él decidió que presentáramos la información a la Fiscalía General de la República y esa transferencia es lo que ampara el bloqueo de cuentas que tenemos”, sostuvo Santiago Nieto en entrevista.

Antes de ingresar a la reunión del Gabinete de Seguridad, realizada este 18 de diciembre, explicó que “hay una triangulación entre recursos de Gobernación, una empresa, y de ahí a una empresa donde García Luna es accionista. Las transferencias a la empresa son 2 mil millones”.

Y VAN POR MÁS

Ayer, Nieto Castillo también reveló que las autoridades están investigando a cinco ex funcionarios vinculados con Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal, entre los que se encuentra Luis Cárdenas Palomino, ex encargado de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF).

“Hemos ampliado en este momento la investigación a otras personas del círculo cercano al señor García Luna, presuntamente también involucrados”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

El funcionario precisó que se trata de personas de primer nivel, sin embargo, aclaró que siguen las indagatorias.

“Todavía estamos investigando a cinco ex servidores públicos más cercanos al señor, son funcionarios de la administración de García Luna”, detalló Nieto Castillo.

Fuente: Sin Embargo