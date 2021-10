Niega AMLO venganza política contra Rosario Robles: “eso es inmoral, es indigno”

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la determinación de prisión preventiva contra Rosario Robles sea parte de una venganza política contra la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

“Por lo que corresponde al ejecutivo, no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno. Eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral (…) No se denuncia a nadie por consigna política”, aseguró.

Ante ello, el mandatario reiteró que las decisiones de la Fiscalía General de la República (FGR) y, eventualmente, del Poder Judicial son autónomas y deben respetarse. No obstante, hizo un llamado a investigar y sancionar al juez en caso de comprobarse que actuó por consigna.

“(La Fiscalía) es un poder autónomo y luego el poder judicial. (…) En el caso de Rosario Robles, es un asunto de poder judicial, es el que resuelve. Y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería de ser sancionado. porque los jueces tienen que actuar con autonomía”, aseveró durante su conferencia matutina.