Niega AMLO corrupción en su gobierno: “me empiezan a buscar dónde están los negocios, pues no van a encontrar nada”

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que sus opositores le han buscado negocios, sin embargo, dijo que “no encontrarán nada”.

López Obrador ironizó con que ahora que es funcionario público a él “le pagan y su esposa cobra su sueldo”.

“Muchos hasta llegan a pensar que es discurso, que es demagogia, hasta me empiezan a buscar dónde están los negocios, pues no van a encontrar nada. Si yo llevo décadas sin tener una tarjeta de crédito, nada. Ahora es porque me pagan y mi esposa cobra mi sueldo, hace unos días”.

López Obrador también aprovechó para enviarle un mensaje al periodista Carlos Loret de Mola, quien lo acusó de beneficiar su propiedad en Palenque, Chiapas, con la construcción del Tren Maya: “Estoy a punto de pedirle a Carlos Loret de Mola que le cambio la plusvalía de mi quinta en Chiapas por su departamento en Estados Unidos”.