«Ni Pinochet se atrevió a eso», dice AMLO sobre irrupción a embajada en Ecuador

Al condenar la irrupción de las fuerzas de seguridad de Ecuador en la embajada de México en Quito, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “ni Pinochet, el temible Pinochet se habían atrevido a eso. Creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión. No quieren a Bolivia, perdón, a Ecuador, no quieren a su pueblo, no quieren al pueblo ecuatoriano ese noble pueblo hermano, pero quienes tomaron esa decisión o no saben o tienen malos instintos”.

En su conferencia desde esta ciudad para observar el eclipse total de sol, López Obrador calificó de “flagrante violación a nuestra soberanía y al derecho de asilo y a las normas internacionales” la incursión policiaca en la misión diplomática mexicana. Por ello, ratificó que se va a presentar una denuncia formal ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Ecuador por “esa actitud prepotente de un gobierno.

López Obrador atribuyó esta operación a la rivalidad interna que existe en esa nación, “ esto los lleva a tomar una medida de este tipo pero sin dimensionar que tiene para su pueblo, para Ecuador y los países del mundo”.

Mencionó que el otro argumento, la situación legal del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas lo tiene que resolver la instancia internacional correspondiente, porque lo que hicieron fue violar el derecho de asilo, nuestra soberanía, “de manera autoritaria”.

Ejemplifica que cuando hay gobiernos débiles, que no cuentan con el respaldo popular se deriva en muchos casos de que se fabrican candidatos y presidentes sin oficio que no tienen experiencia en la politica, porque el oficio de la política “significa tener corazón caliente pero cabeza fría. Si no se tiene eso, ni el respaldo popular, entonces llegan los asesores, y pues son gente que actúa de acuerdo a sus intereses”.

Poco antes, la canciller, Alicia Bárcena había descrito que como consecuencia de esta irrupción, el presidente Daniel Noboa, había perdido la mayoría en el congreso, porque se rompió la alianza que mantenía entre legisladores de dos fuerzas políticas que lo apoyaban.

Agradeció a los diversos países que, con matices, respaldaron a México en esta coyuntura internacional, con especial énfasis en Nicaragua, que igualmente rompió relaciones con Ecuador.

“Espero que no se vaya a magnificar mi error, de confundir a Bolivia, es que ayer hable con el presidente Luis Arce presidente de Bolivia, fue muy fraterno. Estuve pendiente, de la solidaridad expresada por Evo Morales y asi otros gobiernos”