Ni la pandemia ni FRENAA mermaron la popularidad de AMLO: así ubicaron encuestas al presidente

La reciente difusión de de un ranqueo realizado por la consultora estadounidense Morning Consult Political Intelligence que posiciona a Andrés Manuel López Obrador como el segundo líder de gobierno mejor calificado por su población puso en la agenda pública el tema de su popularidad.

Durante 2020, diversos eventos fueron utilizados para manchar la imagen del mandatario; sin embargo, sus niveles de aprobación se han mantenido por arriba del 50%, lo cual contradice lo reiterado por todos sus adversarios políticos.

De esta forma, la firma líder en el mundo de ranqueos digitales actualizados en tiempo real pone en tela de juicio todo lo asegurado por el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAA), miembros de la Alianza Federalista (AF), Sí por México y el AMLO Tracking Poll de Consulta Mitofsky. Ranqueo mundial de líderes de Estado que ubica a AMLO como segundo líder mundial con mejor aceptación (Foto: Cortesía / Morning Consult)

De acuerdo con este sondeo, el presidente inició el año con un nivel de aprobación del 65% y hasta este 22 de diciembre, guarda un porcentaje similar pues sólo bajó 3 puntos, dejándolo en 62% de aceptación.

Esto quiere decir que ni las críticas a la estrategia federal de combate a la pandemia de COVID-19, en marzo; su encuentro con la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en abril; el videoescándalo de Pío López Obrador, hermano del presidente; las manifestaciones de FRENAA en el Zócalo capitalino, en septiembre; y las constantes descalificaciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, han dañado la popularidad del tabasqueño.

Por su cuenta, el AMLO Tracking Poll de Consulta Mitofsky señaló que desde el 27 de marzo, la mayoría de los mexicanos desaprueban el gobierno del jefe del ejecutivo federal, esto porque, de acuerdo con sus métricas, el 50.4% del pueblo de México no coincidía con la forma de gobernar del mandatario y que sólo el 49.6% estaban de acuerdo con él. Sin embargo, al revisar esta misma fecha en el “rastreador de calificación de aprobación de líder global” de Morning Consult, cualquier usuario se puede dar cuenta que su aprobación estaba en el 60% y su desaprobación en el 30 por ciento. Ranqueo mundial de líderes de Estado y particular de AMLO (Foto: Cortesía / Morning Consult)

De hecho, de acuerdo con la empresa estadounidense, el punto más bajo del politólogo de la UNAM fue del 8 al 10 de junio con 54% de aprobación y 37% de desaprobación, esto quiere decir que el mandatario nunca ha estado en números rojos en este año en cuanto a sus niveles de aceptación.

Otro ejemplo es el de Gilberto Lozano, líder de FRENAA, quien aseguró en una entrevista para Infobae Méxicoque “los simpatizantes de López no superan los dos millones”. Para argumentar su postulado, el empresario de Nuevo León sostuvo que el ejercicio de consulta para enjuiciar a los ex presidentes demostró el poco nivel de convocatoria del tabasqueño.

“La encuesta para enjuiciar a los presidentes de delincuentes, donde mostró el poder real de convocatoria aquí y ahora, no pasa de dos millones. La rifa del avión que no es su avión también nos habló de una campaña publicitaria de decenas de mañaneras que no hubo más de dos millones” , afirmó.

Después está Sí por México, la organización autonombrada ciudadana liderada por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, quienes aseguran que AMLO polariza al país e insisten en que es “el peor gobierno en el peor momento”. AMLO retomó el ranqueo de su popularidad en su conferencia matutina de este 30 de diciembre (Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas)

Aunado a esto, y a pesar de levantar el estandarte de ser una organización civil, Sí por México lanzó Va por México , la coalición que reunió al PRI, PAN y PRD para disputar contra Morena en las elecciones del 2021.

“Hoy lo prioritario es sumar fuerzas y voluntades para enfrentar el autoritarismo populista y destructor antes de que sea demasiado tarde” , dijo González en la ceremonia que se oficializó la coalición de los partidos derrotados con más de 30 millones de votos en 2018.

De tal modo que AMLO cierra uno de los años más complicados en la historia reciente de México como el segundo mandatario mejor aprobado por sus gobernados, quedando sólo por debajo de Narendara Modi, primer ministro de India.

Fuente: Infobae