“Ni derrotados, ni cansados”; vamos a reorganizarnos, asevera la CNTE

Ciudad de México. En un mitin frente a Palacio Nacional, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmó que “no estamos derrotados ni siquiera cansados. Vamos a nuestros estados a la reorganización, y desde aquí le anunciamos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que una de las acciones centrales, será acompañarla a donde se presente, para recordarle que no ha cumplido con su promesa de abrogación de la Ley del Issste 2007”.

Luego de marchar del Ángel de la Independencia al zócalo capitalino, anunciaron que este sábado, a las nueve de la mañana, darán un mensaje a la nación, con el que se prevé se dé por concluida su jornada nacional de lucha, y concluya el levantamiento del plantón, que ya ha comenzado entre los contingentes movilizados.

Durante la movilización, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), rompieron algunas de las ventanas de la Torre Bienestar ubicada en Paseo de la Reforma y la calle Antonio Caso, sin que se reportara algún lesionado.

Más tarde, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que repudió los “actos violentos y vandálicos” que se registraron durante la marcha.

La dependencia federal llamó a los integrantes de la CNTE a que se manifiesten pacíficamente, evitando afectaciones a los habitantes de la Ciudad de México.

“No es apostando a la destrucción del inmueble donde laboran los trabajadores, responsables de otorgar los programas sociales a los millones de mexicanos que más lo requieren, como se resolverán las demandas magisteriales”, señaló la dependencia.

En tanto, las secretarías generales de la sección 14 de Guerrero, Elvira Veleces, y de la sección 22 de Oaxaca, señalaron ante cientos de maestros concentrados en la Plaza de la Constitución, y en medio de decenas de puestos ambulantes, que el gobierno federal “nos acusa de violentos, pero preguntamos si acaso no es violencia negar a más de 3 millones de trabajadores del Estado el derecho a una pensión digna”.

Los maestros disidentes afirmaron que los cinco puntos presentados como propuesta por la actual administración federal “han quedado fuera, no son suficientes, porque no venimos por un raquítico 9 por ciento de incremento salarial ni por una semana más de vacaciones ni por tener letras de oro en el Senado. No nos hemos bajado de nuestra demanda central, que es la abrogación de la Ley del Issste”.

Al concluir el mitin político, los maestros disidentes fueron convocados a reuniones organizativas, ante decenas de educadores que han comenzado a levantar sus casas de campaña, y empacar sus pertenencias.