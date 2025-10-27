Necropsia revela que aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Ciudad de México. Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, murió por asfixia a causa de estrangulamiento, de acuerdo con la necropsia practicada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses el domingo.

Según informaron sus familiares, el cuerpo fue entregado la mañana de este lunes, alrededor de las 7 horas.

El hecho ocurrió la noche del sábado, al término del partido entre Cruz Azul y Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, cuando personal de seguridad realizaba el desalojo de los asistentes de los estacionamientos, cuando Rodrigo fue sometido por trabajadores del recinto, lo que derivó en su detención y su posterior fallecimiento.

octubre 27, 2025 10:21 pm

