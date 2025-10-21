Necesito hacer ejercicio mientras legislo porque subí de peso, admite Blanco jugar pádel mientras sesiona

Ciudad de México. Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena) justificó que, si juega futbol, pádel, básquetbol o squash al mismo tiempo que sus obligaciones como legislador es porque durante los años que fue alcalde de Cuernavaca y luego gobernador de Morelos, subió de peso. “Mi corazón lo necesita ¡y si hoy me ven, estoy flaquísimo!”, dijo.

Un día después de que se conectó a la sesión de la Comisión de Presupuesto solo para pasar asistencia y sin darse cuenta del tema que se abordaba, mientras jugaba pádel en una cancha en el Desierto de los Leones, el ex futbolista reconoció que ayer tuvo un partido de pádel, pero al tratar de explicar los tiempos entre el juego y la sesión, se enredó.

Tampoco supo el tema que se abordaba y luego argumentó que, cuando registró su asistencia, ya había terminado su partido, porque fue a las 8 o 9 de la mañana.

La reunión, sin embargo, inició a las 10:15 y la votación con la opinión de una nueva Ley General de Aguas y de reformas a la Ley de Aguas Nacionales ocurrió 15 minutos después.

Hoy, Blanco también llegó hora y media tarde a la reunión que la comisión sostuvo con la titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Graciela Márquez Colín, para analizar el presupuesto de ese organismo. El morenista tampoco se enteró del contenido de ese diálogo.

El legislador atribuyó el escándalo por su asistencia de cinco segundos a la reunión de ayer a que es una persona pública y cualquier gesto que hace “pos’ todo mundo lo ve”.

-¿Ayer jugaba pádel o frontenis? –se le preguntó cuando salía de la sesión con la funcionaria federal.

-En primera, a mí me encanta el pádel. Gracias a dios soy deportista. No nada más juego pádel, juego basquetbol, me hice unos estudios hace poquito en Médica Sur, porque necesito hacer ejercicio, porque después de 9 años que estuve con la presidencia municipal y fui ex gobernador de un estado, pos’ mi corazón necesita hacer otra vez ejercicio.

“Gracias a dios ahorita me vez estoy flaquísimo, porque me puse a hacer ejercicio.

“Entonces te hacen unas pruebas físicas a ver cómo está el corazón y el corazón te pide que tienes precisamente hacer ejercicio. Y me van a poder ver en todas partes jugando futbol, pádel, squash.

-¿Se vale estar ocupado con su tiempo como legislador? –se le insistió.

-Eso fue en la mañana, fue a las 8 de la mañana yo terminé de jugar.

-Pero cuando se iba a votar estaba usted en la cancha –le hicieron notar los reporteros.

-Yo terminé de jugar a las 8 de la mañana, la reunión era a las 10 de la mañana, tenías que poner asistencia. Eso no te lo impide jugar a las 7 u 8 de la mañana.

-Pero ya estaba la votación…

-Sí, por eso te digo, que no había señal porque estaba hasta el Desierto de los Leones. Yo tampoco voy a caer en provocaciones de ustedes. Y como dijo (Ricardo) Monreal, voy a asumir la responsabilidad. Si me quieren multar, que me multen.

-¿No le ha llamado Monreal?

-No, porque me vine a tomar asistencia, después me vine a la comisión. Y pos’ ahorita voy al pleno. Aquí estuvimos ahorita, ustedes lo vieron, con el tema que se platicó. Y ahorita voy al pleno.

-¿Sin ninguna llamada de atención?

-Es que no lo he visto, te vuelvo a repetir, no lo he visto.

-¿Pero sí leyó o vio las declaraciones de Monreal, que reprendió la actitud de legisladores que están en juegos y otras actividades simultáneas a la legislativa?

-Lo vuelvo a repetir, fue a las ocho de la no… a las ocho de la mañana. A las diez teníamos (que) tomar asistencia, a las ocho de la mañana 9 de la mañana terminé de jugar. No tiene nada que ver.

-Si fue a las ocho de la mañana, ¿por qué seguía agitado por el juego?

-Porque terminas de jugar. ¿No has visto cuando uno termina un partido de futbol? Pues terminas agitado y terminas cansado. No sé si usted ha hecho algún deporte, pero cuando juegas futbol obvio que terminas cansado, terminas agotado.

-La sesión duró…

-La sesión duró 10 y media, 11 y media… 10 y media a las 11, porque a las 10 te digo se toma asistencia, se aprueba y luego se pasan las dos leyes que se iban a votar, que no se votaron, porque son opiniones. Entonces pues qué tienes que hacer, juntarnos otra vez, meterlo con la gente experta para ver si puede aprobar y después se sube al pleno.

En los 13 meses que van de la 66 Legislatura, Blanco no ha presentado una sola iniciativa. La prensa le preguntó cuándo entregará la primera.

El ex futbolista eludió: “Ya estoy a punto de sacarla, espérame tantito. En verdad, yo creo que en un mes la voy a sacar.

-¿Sobre qué va a ser?

-Tú lo vas a ver. No te lo voy a decir. También ante los medios porque es muy fácil atacar y que te lo comprueben, primero, porque es muy fácil decir “oye, este se robó tanto, este se robó esto, este hizo esto”. Es muy fácil atacar, pero primero lo tienes que probar. Pero en un mes ya, primero dios.

-¿Tiene que ver con lo que lo señalaron por la presunta tentativa de violación? –se le insistió.

-De todo. Gracias a dios he recibido a gente ahí, hombres que han padecido lo mismo que a mí, que hacia mi persona. Y yo estoy aquí, siempre voy a dar la cara, no me voy a esconder. Como siempre he dicho, el que nada debe, nada teme. Y han sacado muchas cosas, que tengo, que estoy millonario, que tengo dinero en Islas Caimán. Ni conozco, no sé dónde están las Islas Caimán. Entonces aquí estoy y siempre voy a dar la cara.

-Para precisar, ¿se conectó desde la cancha de pádel, cuando ya había acabado de jugar?

-A ver, la misma pregunta que me hizo la señora. Uno termina de jugar y termina agitado, pues obvio.

-Es decir, ¿ya había acabado de jugar?

-A ver, porque, en primera, estuve desayunando, ¿ok’, a las 7 de la mañana porque yo me despierto a las 6 de la mañana para cambiar a mis hijos, bañarlos, tengo tres chavillos, uno de 2, uno de cuatro y otro de 9 años. Entonces siempre me levanto a las 6 de la mañana y la junta fue a las 9 y media de la mañana.

-La comisión duró muy poquito, pero…

-No sé si tú estás, porque creo que debes de saberlo, siempre las comisiones duran una hora a la mucho. Primero pasas asistencia, se pasa y se vota y luego pasa al pleno.

-Pero no votó, diputado…

-No voy a caer en tu provocación.

-Ahí está el video. No es provocación.

-No voy a caer en tu provocación.

-Se le está pidiendo que precise. Al final de la sesión pasó lista, pero lo que se pedía era su voto.

-Porque te vuelvo a comentar, porque no tengo la APRAV (Aplicación Portátil de Registro de Asistencia) y en la APRAV nunca me entra cuando tengo comisiones. Aquí (en la cámara) cuando hay (sesión) semi presencial sí entra. Entonces me dicen “a lo mejor no tienes internet”, pero en mi casa sí tengo Internet…