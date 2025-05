Necesario fortalecer la regulación contra el lavado de dinero en fintech

Es necesario un marco regulatorio complementario específico para las fintech reguladas y no reguladas en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Prevención de Financiamiento al Terrorismo (PFT), según expertos especializados en el sector financiero de la firma legal Basham, Ringe y Correa.

“La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita sí contempla todo tipo de actividades que se pueden considerar vulnerables y que las empresas digitales o las fintech en particular deben cumplir. Sin embargo, la Ley Fintech no profundiza en este tema, por lo que todavía nos falta una regulación que englobe la importancia de un tema particular como las fintech”, indicó Valeria Coutollenc, asociada de Basham Ringe y Correa.

Lo anterior toma relevancia ante los retos que enfrenta el sector financiero, como la reciente designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos.

En ese contexto, Coutollenc señaló que las medidas de PLD existentes para fintech deben complementarse con otras regulaciones que aún no existen, como un marco normativo para ciberseguridad, Inteligencia Artificial y big data. Además, sostuvo que más allá de las fintech reguladas bajo el marco de la Ley Fintech, también deben considerarse otras entidades que operan digitalmente sin un marco normativo, muchas de ellas enfocadas en ofrecer financiamiento.

“Como persona física puedes solicitar un crédito por un monto relativamente bajo por medio de alguna fintech no regulada. La realidad es que tienen un proceso de conocimiento del cliente que es muy sencillo comparado con todo el proceso que piden las entidades financieras reguladas”, explicó la especialista.

Pedro Said, socio de la misma firma, explicó que además de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico y las Instituciones de Financiamiento Colectivo, cuyas actividades están reguladas por la Ley Fintech, existe un amplio margen para la operación de otras entidades que también ofrecen financiamiento de forma digital.

Estas entidades pueden constituirse como Sociedades Anónimas (S.A.) o Sociedades de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.) y operar sin estar sujetas a un marco regulatorio específico, lo que representa un área de riesgo y desregulación en el ecosistema financiero.

“La designación de los cárteles como organizaciones terroristas es un tema que está teniendo impacto en todas partes. No se trata sólo del sector bancario y financiero; todas las prácticas comerciales se ven afectadas por esta medida. Entre más colaboren las administraciones de Estados Unidos y México, mayor relevancia cobrará este tema”, señaló Pedro Said.

Se debe actualizar la Ley, pues quedo rebasada

Actualmente, la Ley Fintech en México establece lineamientos generales en PLD y FT. Los aspectos técnicos y operativos se detallan en las Disposiciones de Carácter General emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las cuales establecen regulaciones en temas como identificación de clientes, monitoreo de operaciones, reportes y listas negras.

Aunque en su momento el marco legal fue innovador, Said señaló que es necesario actualizarlo, ya que la normativa original ha cumplido siete años sin sufrir ajustes significativos.

Además, como se mencionó anteriormente, no contempla controles para entidades financieras que operan bajo otras figuras jurídicas.

“La Ley Fintech, en su momento, fue muy avanzada, pero actualmente la vemos bastante limitada en varios aspectos, incluyendo PLD y prevención del financiamiento al terrorismo. Sería necesario llevar a cabo una reforma integral, tanto a la Ley Fintech como a las leyes secundarias, para poder abarcar todos los cambios que han ocurrido en estos siete años, que en términos tecnológicos es una eternidad”, señaló Said.

La normativa original ha cumplido siete años sin sufrir ajustes significativos. Además, no contempla controles para entidades financieras que operan bajo otras figuras jurídicas.