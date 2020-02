Nadie tiene registro como nuevo partido político: Lorenzo Córdova

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseveró que aún ninguna organización que pretende convertirse en nuevo partido tiene asegurado el registro, luego que algunas han cumplido preliminarmente con los requisitos de número de asambleas y número de afiliados.

Lo anterior, luego que México Libre se convirtió en la cuarta agrupación que rebasa las 200 asambleas distritales y las 234 mil 950 afiliaciones, que prevé la ley para obtener el registro, y en redes algunos ciudadanos empezaron a dar por hecho su registro.

“Quien diga que ya cumplió los requisitos hoy, le está mintiendo a la ciudadanía, porque hoy nadie tiene nada, hasta que el INE no haga su trabajo de compulsa de las afiliaciones para que valga la última y no las anteriores, segundo porque vamos a tener que revisar que se cumplan los requisitos que establece la ley y la constitución, es decir, que detrás de las organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos, no hay afiliación corporativa, es decir que no intervengan sindicatos, ni iglesias”.

Fuente: Excélsior