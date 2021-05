“Nada me va a devolver a mi hijo. Me lo mataron”, dice la madre de Brandon, el niño que murió en L12

“Nada me va a devolver a mi hijo”, dijo esta noche Marisol Tapia, la madre de Brandon Giovanny Hernández Tapia, el niño de 12 años que murió cuando se desplomó el Metro de la Línea 12 en la Ciudad de México.

“Nada me va a devolver a mi hijo. Me lo mataron. Nada me devuelve a mi hijo. Que quede en la conciencia de las personas y ojalá que el karma se los obre donde más les duela. Así como a mí me arrebataron a mi hijo”, lamentó durante una entrevista con medios de comunicación.

“Teníamos planes para el 10 de mayo. Íbamos a ir a pasear ese día. Estaba juntando lo del regalo de su mamá. Y ahora lo voy a enterrar”, agregó.

El niño desaparecido tras el desplome ayer de un tramo del Metro en Ciudad de México fue hallado sin vida este martes en una morgue del oriente de la ciudad, confirmó la Fiscalía General de Justicia local.

Brandon Giovanny Hernández Tapia, reportado como desaparecido, “fue identificado por familiares en oficinas forenses de la institución en la alcaldía de Iztapalapa, fallecido por los hechos ocurridos en la Línea 12 del Metro”, informó en Twitter la Fiscalía capitalina.

Horas antes, la misma entidad había emitió una alerta de localización del menor tras el accidente en un tramo de la Línea 12 del metro de la capital mexicana, que hasta el momento deja al menos 24 fallecidos.

En un comunicado, la Fiscalía informó que, tras una denuncia ciudadana, aplicó los protocolos de búsqueda para localizar al niño.

La madre del menor, Marisol Tapia, contó la mañana de este martes que el niño perdió comunicación con su familia poco antes del desplome.

“No me proporcionan la lista de muertos y yo quiero saber si mi hijo está muerto”, exigió este martes la desesperada mujer, ante los medios, mientras buscaba en el lugar del accidente alguien que le ofreciera información.

La madre contó que halló al padre del niño en estado grave en un hospital y que había buscado al menor en todos los centros médicos pero no lo hallaba y ello motivó su denuncia.

El accidente ocurrió el lunes a las 22.22 horas (03.22 GMT del martes) cuando cedió una viga de un puente elevado de la Línea 12, entre la estaciones Olivos y Tezonco, en el oriente de la capital, provocando la caída de un tren con pasajeros que quedó encallado en forma de “V”.

Las imágenes del derrumbe del puente, que cayó encima de automóviles que circulaban por la calle, conmocionaron al país en la mayor tragedia que se recuerda en la capital desde el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

Hasta el momento el saldo de la tragedia es de al menos 24 muertos, 10 de ellos identificados, y 79 personas lesionadas, 15 de las cuales permanecen todavía hospitalizadas, algunas de gravedad.

