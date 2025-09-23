Murió Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García

Mauricio Fernández Garza murió a los 75 años de edad, a tan solo una semana de pedir licencia como alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Apenas el 15 de septiembre, Fernández Garza había pedido licencia de 15 días como alcalde debido al cáncer que padecía. Tenía planeado rendir su Informe de Gobierno y luego presentar su renuncia definitiva que sería efectiva a partir del 1 de octubre.

Durante una emotiva conferencia de prensa, Fernández Garza refirió complicaciones de salud derivado del mesotelioma de pulmón que le fue diagnosticado desde junio de 2021, un raro tipo de cáncer.

Como alcalde de San Pedro Garza García, el actual secretario del Ayuntamiento, Mauricio Farah quedó como encargado de Despacho.

Mauricio Fernández Garza nació en Monterrey, Nuevo León, México el 12 de abril de 1950.

Estudió Administración Industrial en la Universidad de Purdue, Indiana, de la cual se graduó en 1970. Estudió posgrados en Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Administración en el IPADE, además de una Maestría en Administración por el Tecnológico de Monterrey.

Fue consejero en BBVA Bancomer, Grupo Industrial Alfa, Sigma Alimentos y Alpek. También ocupó cargos directivos en las empresas Grupo Conductores de Monterrey y Grupo Alfa.

En su etapa como político fue elegido en cuatro ocasiones como alcalde de San Pedro Garza García, el municipio considerado el más rico de América Latina, para los trienios 1989-1991, 2009-2012, 2015-2018 y 2024-2027.