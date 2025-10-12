Murió Don Nico, hombre al que dispararon mientras denunciaba baches

Don Nico, el hombre al que sujetos le dispararon mientras realizaba una transmisión en vivo para denunciar baches en Urireo, Guanajuato, murió.

La noticia fue dada a conocer por el Gobierno Municipal de Salvatierra, quien externó solidaridad con los familiares.

«Este lamentable hecho no quedará impune”, afirmó.

José Guadalupe Casas Rodríguez era un conocido vendedor de helados que utilizaba la Página de su negocio en Facebook para realizar denuncias ciudadanas.

El pasado 7 de octubre, Don Nico acudió a una transitada avenida para grabar los baches y pedir “hacer algo” al respecto.

Mientras varias personas seguían su transmisión en vivo sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en al menos cinco ocasiones.

El hombre cayó al suelo y tras varios segundos se escuchó una segunda ráfaga de disparos.

«Te amo, ya me mataron ahora sí; cuida a mis niños, corazón; se me está yendo el aliento; te amo corazón, cuida a mis niños, corazón; me estoy muriendo”, dijo Don Nico.

Tras el ataque el hombre fue trasladado a un hospital donde este 11 de octubre murió.

El Gobierno Municipal de Salvatierra condenó el ataque, hecho que calificó como un atentado contra la tranquilidad de las comunidades.

Asimismo solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato investigar los hechos para dar con los responsables materiales y llevarlos ante la ley.

Con información de López-Dóriga Digital