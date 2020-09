Murayama: Los Calderón-Zavala sacaron dinero de plataforma que exige a partidos no usarla

Ciro Murayama Rendón, Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló hoy que la empresa Clip, a través de la cual México Libre obtuvo recursos, no permite ser utilizada para llevar a cabo transacciones a partidos políticos.

“La propia empresa Clip señala que no debe usarse para transacciones a partidos políticos. Los recursos obtenidos por esa vía no fueron validados por el INE. Así, voté por no dar el registro a México Libre que obtuvo un millón de pesos por Clip”, escribió Murayama en sus redes sociales.

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, dijo esta mañana que fue “bajo” y “falso” el señalamiento por el que el Instituto Nacional Electoral (INE) no otorgó el registro como partido político a México Libre, organización que lidera junto con Margarita Zavala.

“La razón para negarle el registro a México Libre es que se dice que el 8 por ciento de sus ingresos fueron de donantes no identificados. Eso es falso: se refieren a donativos hechos con tarjeta de crédito a través de Clip, y de cada donante proporcionamos copia de credencial, carta y recibo”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

El Instituto Nacional Electoral (INE) negó anoche el registro como partido político a México Libre, organización encabezada por Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo. Siete de los consejeros votaron en contra de la organización “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C (México Libre)”; cuatro lo hicieron a favor. La irregularidades pesaron demasiado.

“Todos los donantes estaban identificados. Y si hubiese duda, el INE podía corroborar su identidad preguntando a la autoridad bancaria. En uso de sus facultades. Antes de que se consumara esta barbaridad, todavía exhibimos 1 x 1 copias de las tarjetas de crédito”, agregó Calderón esta mañana.

“Claramente fue una acusación muy baja, falsa, repetida una y otra vez en la sesión del consejo. Y para remate, se habla de una queja de último momento que 3 consejeros dicen desconocer y aún así, sin saber si procede, les parece suficiente cambiar su voto en contra. Atropello”, señaló.

