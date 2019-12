Murat confirma la detención de presunto autor del ataque con ácido a saxofonista oaxaqueña

El Gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat, reveló que la Fiscalía General del Estado logró la detención de uno de los presuntos autores materiales del ataque con ácido del que fue víctima la joven saxofonista María Elena Ríos Ortíz.

Hace más de tres meses, María de 26 años sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo luego de que un hombre al que asesoraba con un trámite le arrojó ácido en Huajuapan de León, Oaxaca.

El pasado 16 de diciembre, Mujeres de la Mixteca de Oaxaca denunciaron que el Gobierno estatal, encabezado por Alejandro Murat, y la Vicefiscalía Regional de la Mixteca encubren al ex Diputado priista Juan Vera Carrizal al negarse a iniciar una investigación en su contra por ser el probable autor intelectual del ataque con ácido a María Elena Ríos Ortíz, una joven saxofonista.

“La Fiscalía acaba de detener al presunto primer autor material del ataque a la saxofonista María Elena, quien fue rociada con ácido hace tres meses”, declaró.

El mandatario estatal no brindó más información respecto a la identidad de la persona detenida ni al lugar en el que se logró su aprehensión.

Hace algunos días, familiares de la joven agredida enviaron una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar qe les brinde seguridad debido a amenazas de muerte que han recibido a raíz de la denuncia por el ataque contra la saxofonista.

MURAT ENCUBRE A AGRESOR: ACTIVISTAS

“Las autoridades de Oaxaca encubren a agresores de mujeres como Juan Vera, el autor intelectual del ataque a Elena, su caso se investiga cómo ‘lesiones” y no como intento de feminicidio”, denunció una integrante del Colectivo Mujeres Organizadas de la Mixteca durante una manifestación frente a la oficina de la Representación de de Oaxaca en la Ciudad de México a más de tres meses de la agresión contra la joven de 26 años, quien sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo luego de que un hombre al que asesoraba con un trámite le arrojó ácido en Huajuapan de León.

Juan Vera Carrizal se desempeñó como Diputado local en la 63 Legislatura 2016-2018, fue propuesto por el Partido Verde Ecologista de México, pero se integró a la fracción del Partido Revolucionario Institucional. Familiares han dicho en entrevista con medios nacionales que María Elena fue acosada durante meses por el ex político por negarse a mantener una relación sentimental con él y dijeron que lo habría conocido mientras trabajó en el Área de Comunicación Social del Congreso.

El caso de María Elena es emblemático de la criminalización de las mujeres víctimas de violencia y a sus familias, así como de la impunidad que perpetúan las autoridades al ser omisas, aseguró en entrevista con SinEmbargo una integrante del Colectivo Mujeres Organizadas de la Mixteca que por motivos de seguridad solicitó ser citada como Bety.

“Los responsables de que el caso de María Elena no se castigue son los funcionarios de la Vicefiscalía de la Mixteca en Oaxaca y la Fiscalía General de Oaxaca porque no avanzan en la investigación”, acusó. La defensora denunció que desde que el caso fue difundido en medios de comunicación la familia de Elena ha sido amenazada.

“Todo es una simulación. No solo no enjuician a los agresores, si no que hay un acoso permanente contra las mujeres víctimas y sus familias”, lamentó.

