Muñoz Ledo se pronuncia en contra de ampliación de periodo de Zaldívar

El diputado por Morena, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que los legisladores que votaron por ampliar el periodo del actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, cometieron perjurio.

En su primera aparición en el pleno de la Cámara de Diputados, desde el inicio de la pandemia del covid-19, el decano legislativo expresó en tribuna que el apoyar la propuesta del artículo 13 transitorio que amplía dos años más el periodo del ministro, es equivalente a violar su protesta de respetar la Constitución y se lanzó contra los diputados de su bancada, asegurando que vejarán a la Carta Magna.

Muñoz Ledo, se pronunció en contra de la ampliación del periodo, al considerar que es una acción autoritaria en contra del orden democrático del país.

Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso, que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no de una República autoritaria a este insensato proyecto de volar la Constitución Política de este país”, manifestó en tribuna por primera vez desde que comenzó la pandemia del covid-19.

El diputado, quien recibió el reconocimiento de sus compañeros legisladores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, y preguntas por parte de sus compañeros de Morena, PRI y el PAN, reconoció el silencio del ministro presidente Arturo Zaldívar, al asegurar que mantiene “un silencio muy talentoso” al no pronunciarse, debido a que la propuesta del Senado no está en su jurisdicción y podría promoverse una acción inconstitucional a la reforma. El diputado calificó al magistrado como un hombre impecable, un gran abogado y un juez insobornable.

Porfirio Muñoz Ledo aprovechó su regreso a tribuna para lanzar reclamos a su coordinador de bancada, Ignacio Mier Velazco, acusándolo de dar instrucciones para que Morena y sus aliados votarán en favor de la reforma al Poder Judicial y del partido Morena, por no permitir participar en el proceso de reelección como diputado federal para la 65 Legislatura.

No transmitas instrucciones, no se vale. No se vale, Nacho, porque tú eres un hombre de bien. (…) No se valen las triquiñuelas, traigo aquí el nombre de dos compañeras, que en la Comisión de Justicia opinaron en contra del proyecto, las sustituiste de inmediato por dos compañeras que votaron como tú querías”, acusó a Mier Velazco.