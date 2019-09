Muñoz Ledo anuncia su retiro de Mesa Directiva del Congreso de la Unión

Porfirio Muñoz Ledo anunció su renuncia a la Mesa Directiva de la cámara de Diputados, argumentando que de seguir en el cargo crearía una crisis institucional y constitucional.

“Se crea el peligro de una cris constitucional, la solución es propiciar los entendimientos que nos permita transitar institucionalmente”.

Ante el anuncio, el plano de la Cámara de Diputados aplaudió el anunció y corearon el nombre de “¡Porfirio! ¡Porfirio!”, y dijo que “toda la vida he pensado que la principal virtud de un político es la congruencia. y también que se pude tener el poder y no pasar a la historia, y no tener el poder y pasar a la historia”.