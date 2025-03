Mujeres marchan en el país; exigen alto a la violencia feminicida

Unas 10 mil mujeres, vestidas en su mayoría de negro y morado, marcharon en las principales calles de la ciudad para conmemorar el 8 de marzo, y exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno que cesen los feminicidios en Morelos, y se procure justicia para las miles mujeres desaparecidas y para las miles víctimas de feminicidio.

El contingente, que contó con observadoras de las Brigadas Internacionales de Paz, salió de la glorieta El Niño Artillero, ubicada esta en la colonia Palmas al sur del centro de la ciudad, alrededor de las 10 de la mañana, dos horas después llegaron hasta el primer cuadro de la ciudad (el zócalo) alrededor de las 12:00 del mediodía.

GALERÍA: Con demandas de justicia y alto a feminicidios, marchan en todo el país por 8M

En la explanada del zócalo, las mujeres realizaron un mitin en donde reiteraron que “la negligencia e indolencia del Estado ha permitido la violencia contra las mujeres” en esta entidad.

Manifestaron su preocupación porque la violencia contra las féminas no para, al puntualizar que el año anterior 2024 se contabilizaron 50 feminicidios, y que en el presente año, Morelos se ubica como el tercer estado más peligrosos a nivel nacional para las mujeres, con 4 feminicidios, según datos oficiales; mientras que las colectivas feministas de la entidad ya contabilizaron 17 feminicidios en lo que va de este año, dijeron.

“No hace falta la presencia de la Guardia Nacional en nuestros espacios, la militarización de nuestras calles nos pone en mayor riesgo de ser asesinadas y desaparecidas, reiteramos que necesitamos políticas públicas con mirada feminista”, sobre todo ahora, que gobierna el estado na mujer, Margarita González, y preside el país, Claudia Sheinbaum, afirmó Andrea García Acevedo de Divulvadoras.

En este mitin, las féminas también exigieron al gobierno del estado que encabeza Margarita González y a los diputados de la 56 legislatura que respeten su derecho al aborto.

“Para que sí lleguemos todas, los tres órdenes del gobierno morelense están obligados a trabajar de acuerdo a los tratados internacionales a los que se ha comprometido México y al artículo 1 de la Constitución que eleva a rango constitucional los derechos humanos para todas y todos”, dijeron las féminas.

En el palacio de gobierno del estado, un grupo de mujeres rompieron con palos, piedras y martillos los cristales de las ventanas, también realizaron pintas con varias leyendas. Estos mismos destrozos realizaron en el Tribunal Superior de Justicia, la catedral de Cuernavaca, el ayuntamiento de Cuernavaca, y en escuelas privadas y públicas que encontraron a su paso.

En el tramo que marcharon las mujeres de sur a norte, varios vecinos y propietarios de negocios les regalaron agua, raspados, fruta y hasta galletas a las manifestantes.

Las integrantes de la Brigadas Internacionales de Paz, refirieron que sólo observaron las marchas de la ciudad de México, y la de la capital del estado de Morelos.

Elementos de la FGJEM violenta marcha en Nezahualcóyotl

Elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) dispersaron con gas lacrimógeno y bombas de humo una marcha con motivo del M8.

Los efectivos, quienes estaban detrás de una valla de más de dos metros que reforzaba las instalaciones del organismo, lanzaron gas pimienta y pintura en polvo contra las manifestantes.

La protesta inició al mediodía con dos marchas y todo transcurrió con toda tranquilidad, durante hora y media. Sin embargo, policías ministeriales, a través de las rejillas, empezaron a burlarse de las mujeres. Además, de tomar fotos a sus rostros.

La furia se desató y las mujeres amarraron lazos a la estructura metálica para intentar mover el cerco de varios cientos de kilos de peso.

Los policías, que al principio tenía una risa en su rostro, reflejaron preocupación; más de una decena de ellos sostuvo la valla para evitar su derribo.

Algunas mujeres lanzaron agua, piedras, pintura y una de ellas utilizó un encendedor y pintura en spray que luego se convirtió en fuego. El episodio de violencia duró alrededor de 30 minutos.

Durante la conmemoración del 8M, las dos marchas se congregaron frente a la FGJEM y sumaron más de un millar de personas; la mayoría se dispersó con el conato de violencia.

Un continente se dirigió al parque La llanta y el otro se concentró en las pirámides que rodean el palacio municipal.

En la marcha participaron madres de víctimas de feminicidio y de personas desaparecidas, así como diversas colectivas feministas y lucha para erradicar la violencia de género en los municipios de la periferia de la Ciudad de México.

En Veracruz exigen fin del machismo y la desigualdad

Cientos de mujeres de diversos municipios de Veracruz salieron a marchar como parte de las acciones conmemorativas del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujer.

En ciudades como Xalapa, Orizaba, Veracruz, Poza Rica y Coatzacoalcos, se reunieron para protestar en contra de la violencia machista y feminicida que prevalece en la entidad y en todo el país.

En Orizaba, las feministas caminaron por las calles lanzando consignas en contra del machismo y la desigualdad, en el edificio conocido como el Palacio de Hierro realizaron acciones iconoclastas con aerosol y otros materiales.

En la misma marcha, mujeres autodenominadas provida se conformaron con las feministas al llegar con pañuelos azul celeste y consignas en contra del aborto, por lo que las manifestantes del 8M optaron por encapsularlas y pedir que se retiraran.

En Xalapa también marcharon cientos hacia el Congreso local al grito de “No somos una, no somos 100, pinche gobierno cuéntanos bien”.

Muchos de los edificios de la capital fueron resguardados por mujeres policías para evitar que las manifestantes realizaran pintas en las paredes de los mismos, como ha ocurrido en años anteriores.

Mientras tanto, en Coatepec se realzó por primera ocasión una marcha feminista para exigir al gobierno frenar las desapariciones de mujeres y los feminicidios en la entidad.

Mujeres buscan visibilizar la violencia de género en Sinaloa

Cientos de mujeres de Culiacán, Sinaloa, marcharon este día para exigir justicia por las víctimas de violencia en la entidad, en el contexto del Día Internacional de la Mujer.

A la movilización, que inició en el palacio de gobierno y culminó en la catedral, acudieron decenas de personas, vestidas en su mayoría de negro y violeta, que respondieron al llamado de diversos colectivos feministas, a fin de visibilizar la violencia de género en Sinaloa.

Algunas llevaban flores en sus manos y un letrero en el que se leía “Se las quiero dar en vida” o “Somos la voz de las que ya no están”.

Las consignas de “Ni una asesinada más” y “Vivas nos queremos libres” fueron replicadas por las durante la protesta.

En otras pancartas se leía “Las niñas no se tocan”; “Camino a casa quiero ser libre, no valiente”; “Hoy no están todas nuestras voces juntas, porque desde la tumba no se puede gritar”; “

Si me matan mañana, griten mi nombre y abracen a mi mamá”.

Algunas cartulinas mostraban las fotos de mujeres que están ausentes, como “Mariana”; otras con la imagen de “No están todas, nos falta Petra Emilia”.

Las organizadoras solicitaron que no se integraran hombres a los contingentes, tampoco reporteros o fotógrafos masculinos, por lo que en la marcha sólo se observaron niños.

Policías de Hidalgo agredieron a mujeres que participaban en una protesta

Policías estatales que custodiaban el Palacio de Gobierno de Hidalgo lanzaron gases lacrimógenos contra un contingente de mujeres que desde la mañana se concentraron en inmediaciones de Plaza Juárez de Pachuca para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8M).

Momentos antes, un grupo de manifestantes habían derribado uno de los paneles de metal de la pared perimetral que el viernes habían colocado para evitar que fuera vandalizado el inmueble estatal.

El contingente arribó a las 14 horas a la plaza.

Las féminas realizaron grafitis y pintas de consignas en la pared perimetral que protegía el inmueble.

Sorpresivamente mujeres vestidas con ropa oscura y con el rostro cubierto, al parecer de la colectiva Bloque Negro comenzaron a golpear y empujar uno de los paneles rectangulares hasta derribarlo.

Por lo que granaderos lanzaron gases lacrimógenos hasta que las manifestantes se replegaron.

Luego, con sus pancartas, hicieron una fogata frente a los uniformados y de nuevo intentaron llegar hasta el inmueble, y los efectivos rociaron por segunda ocasión gases.

A través de megáfonos, activistas dieron a conocer la desaparición de una de las manifestantes de nombre Karla.

Por la mañana, alrededor de 5 mil integrantes de diversos contingentes marcharon en la ciudad de Pachuca.