Mujeres del ”EZLN” se unirán al paro ”Un Día Sin Nosotras”

Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se unirán a las protestas y al paro anunciado para el 8 y 9 de este mes, a convocatoria del colectivo Brujas del Mar, informaron “comandantas” y coordinadoras del grupo rebelde en Chiapas.

Las representantes del EZLN exhortaron a que el 9 de marzo, quienes en esa organización ostenten cargos de autoridad autónoma, de mando organizativo, militar o de comisiones de educación, salud, “tercias y de todos los trabajos que hacemos como mujeres zapatistas que somos, pues nomás no nos presentemos a nuestros trabajos”.

Mediante un comunicado, explicaron que el próximo 8 de marzo, “miles de mujeres zapatistas nos reuniremos en nuestros caracoles y hablaremos de los dolores y las rabias que escuchamos en los dos encuentros de mujeres que hemos tenido”. Además hablarán de sus luchas como zapatistas y de las realizadas por otras mujeres, y portarán una señal de color negro en sus ropas.

Mientras que el 9 de marzo las mujeres no irán a sus comunidades, sino que “quedaremos, y en la madrugada de ese día, encenderemos miles de luces. En los Caracoles y en los pueblos zapatistas la luz de las mujeres brillará. Ese será nuestro modo de decirles que apoyamos esa idea del” 9 de marzo sin mujeres”, como una iniciativa más de las mujeres que luchan por la vida. Y como las mujeres indígenas somos mayoría en la autonomía zapatista, pues ese día se va a parar la autonomía zapatista, sostuvieron.

Las mujeres zapatistas respaldaron la iniciativa de #UnDíaSinNosotras a la que califican como una aportación valiosa, buena, noble, honesta y legítima. “La apoyaremos según nuestros modos, porque cualquier mujer sea una, o unas cuantas, o muchas, que luchen por la vida, deben saber que no están solas. Nuestro pensamiento es que, si las ausentes, las asesinadas, las desaparecidas y las encarceladas deben saber que no están solas, pues con mayor razón las vivas que Luchan”, enfatizaron.

En su reflexión, las mujeres zapatistas anticiparon que el 8 de marzo, “van a mirar y a sentir nuestros dolores y nuestras rabias”. Y el día 9 “los machistas patriarcales se van a preocupar de qué estamos pensando o planeando o sintiendo, porque no lo van a saber, que sea no nos van a mirar. ¿Qué tal que nos organizamos más y mejor? Porque a veces, del dolor y la rabia no sigue la desesperación o la resignación. Puede ser que siga la organización”, advirtieron.

Más aún, se unirán a las protestas no sólo para que las mujeres que “hagan ese día un día de lucha” sepan que las miramos, que las admiramos, que las respetamos y que las saludamos. Que no están solas, pues”, porque “con tanta matazón nomás vamos de un luto a otro, de un dolor a otro, de una indignación a otra”.

Quizá éste sea el plan del “maldito sistema”, alertaron las mujeres del EZLN: matarnos y desaparecernos para que no tengamos tiempo ni modo para organizarnos y luchar contra el sistema patriarcal y capitalista.

La lucha por la vida es esencial a toda la humanidad, y no necesita el permiso de nadie porque lo traemos en la sangre, sostuvieron. Si alguien piensa que la lucha por la vida de las mujeres es golpista, de derecha, gobiernista, izquierdista, antigubernamental, de un color, pensamiento o religión, “pues entonces es que defiende la muerte”.

Llamaron al Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno, de la Sexta Nacional e Internacional, y de las Redes en Resistencia y Rebeldía, a que analicen y discutan la propuesta de “las hermanas brujas” o si hay otras. Si piensan que está bien, “pues que le entren y sin pedir permiso”. Y si piensan que está mal y “que más mejor otra cosa, que sea otra iniciativa, pues a darle pues, y tampoco pedir permiso”.

Por ello, puntualizaron: Así como nosotras no le estamos pidiendo permiso a los mandos y autoridades, ni a padres, hijos, novios, maridos “o amantes, sino que lo vamos a hacer porque no de balde” nos alzamos en armas desde el primero de enero de 1994.

Por: El Universal