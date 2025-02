Mujer podría pasar 8 años de cárcel por acusar falsamente de acoso a conductor de Uber

En redes sociales se viralizó el video en donde un conductor de Uber fue amenazado por una pasajera durante un trayecto en la Ciudad de México.

Los riesgos que sufren los choferes; esto pasó en la CDMX con un conductor de taxi por aplicación. “Avanza o te avientas 5 años de cárcel”.pic.twitter.com/03lsXLIn1K — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 8, 2025

En la grabación, se aprecia la forma en que la mujer intentó acusar falsamente de acoso al conductor en una llamada ante autoridades, debido a que éste le pidió que se bajara de la unidad por su manera en que lo apuraba para llegar a su trabajo.

“Estoy sobre avenida Revolución, el conductor con el que vengo me viene acosando el conductor del Uber en donde vengo. Me viene acosando, me viene haciendo preguntas. (Me dijo) que estaba muy bonita y no sé qué tanto.. y que si no le hacia caso no iba a avanzar con el viaje”, detalló en la llamada.

Avanza o te avientas cinco años de cárcel”, lanzó la pasajera al conductor de Uber.

La mujer pudo incurrir en el delito de falsedad de declaraciones, el cual es castigado en el Código penal federal.

Según el artículo 247 del Código Penal Federal “se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa” a quien “afirme un hecho falso o alternando o negando uno verdadero, o sus circunstancias sustanciales”.

Hasta el momento, no se ha podido identificar a la mujer que intentó acusar de forma falsa al chofer de acoso.

Con información de López Dóriga