Mujer llama pederasta a Mireles y abuelito la ‘cachetea’

El subdelegado del ISSSTE, José Manuel Mireles, es nuevamente blanco de la polémica tras suscitarse una discusión entre un supuesto miembro de la masonería en Michoacán y una mujer que acudió a un evento donde se encontraba el exautodefensa, al cual reclamó por supuestos actos de pederastia.

Mireles se retiró del lugar tras los reclamos, pero un video difundido por el portal de noticias Changoonga mostró el momento en que la mujer es agredida por un hombre mayor, a quien identifican únicamente como miembro de la masonería,

Varias mujeres masonas quienes también estaban en el lugar, además de reclamar al supuesto agresor, aseguraron no querer que el doctor Mireles acuda a algún acto de su organización, de la cual también forma parte el funcionario federal.

No, no es agresión es expresión, los espacios cívicos para son para eso, no queremos nunca más a Mireles en nuestros actos, no queremos a un pederasta es lo único que ella pidió y se le faltó el respeto, en lugar de ver que ella está en la razón”, comentó uno de los testigos

Sobre este hecho, la dirigencia de Morena en Michoacán evitó opinar hasta conocer el tema en el cual está involucrado el funcionario de la delegación del ISSSTE.

Es un evento de otro tipo de organización y no tenemos ninguna opinión porque no sabemos exactamente a qué pasó, ni a qué se debió y no quisiéramos profundizar en algo que no es nuestro tema o que no nos concierne”, dijo Sergio Pimentel, dirigente local de Morena.