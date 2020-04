Mujer enfurece al recibir jabón Zote en despensa… ‘¡es para bañar al perro!’

En redes sociales comenzó a circular un video de una familia presuntamente centroamericana, los integrantes de esta, principalmente una mujer se hicieron virales por renegar de las ayudas del Gobierno en especial por enviar Jabón Zote, el cual, según la beneficiaria, erea ‘jabón de perro’.

“Jabón de perros nos mandaron”, grita la mujer en el inicio del video, además de que alega que con esa despensa “no se come 15 días” y se queja no le mandaron papel higiénico.

Nada peor que la gente malagradecida e ignorante y que encima se quejen… #ladyzote https://t.co/KCjn7dvUmV — Drai (@draivanred) April 3, 2020

Muchos conocemos el jabón ZOTE gracias a que en alguna ocasión vimos a nuestras abuelitas y mamás usándolo para lavar la ropa.

Pero, aunque no lo creas, existen varios usos del jabón Zote que nadie conoce o al menos muy pocos lo saben, ya que no tienen nada que ver con quitar manchas y dejar las prendas de ropa como nuevas.

Si aún no conoces los usos del jabón ZOTE, sigue leyendo ¡son muy interesantes!

USO 1

COMBATE EL ACNÉ

Aunque no lo creas, el jabón Zote tiene la solución para combatir la aparición de acné y piel grasa. Esto es posible ya que el jabón zote tiene las mismas propiedades que un jabón NEUTRO y su uso ayuda a eliminar la grasa que se acumula en el rostro y eliminar los puntos negros.

Es recomendable visitar a un dermatólogo antes de aplicarlo en nuestro rostro, ya que será necesario descubrir que tipo de piel se tiene (grasa, mixta o seca).

USO 2

ELIMINA EL MOHO

¿Tienes moho en tus paredes o superficies? Tan solo necesitas mezclar un jabón Zote con una cucharada de cloro y 2 litros de agua.

Diluye perfectamente el jabón y con ayuda de un cepillo limpia la pared con la mezcla y verás como el moho desaparece.

USO 3

QUITA EL POLVO DE LAS PLANTAS

Muchas plantas tienden a almacenar mucho polvo en sus hojas, si no se limpian cotidianamente estas perderán su color, no lucirán tan bonitas y los contaminantes dificultarán el proceso de la fotosíntesis.

Diluye un trozo pequeño de jabón con 2 litros de agua y con ayuda de un trapito limpia hoja por hoja de manera cuidadosa para no lastimar a tu planta.

USO 4

ELIMINA GRASA Y PIOJOS DEL CABELLO

Si tus hijos han tenido piojos, sabes el martirio que significa… Un buen método es lavar el pelo con jabón zote y los piojos saldrán corriendo.

Aunque si has notado que tu cuero cabelludo es muy graso, el uso de este producto será tu salvación. Recuerda usarlo de vez en cuando y NO DIARIO.

TAPA FUGAS (Temporalmente)

Este uso muy poca gente lo ha comprobado, aunque se sabe que, si mezclas jabón Zote con sal, la pasta resultante te ayudará a tapar alguna fuga (sobre todo las de gas) temporalmente para pedir ayuda a un especialista y solucionar el problema.

Recuerda que es TEMPORAL, por lo que será necesario llamar a un experto para que resuelva el problema lo antes posible.

Por: Vanguardia