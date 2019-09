Mujer encara a joven que le tocó los glúteos en el Metro de Monterrey

En redes sociales fue difundido un nuevo caso de acoso sexual en el transporte público, hecho que causó gran polémica en Internet.

Se trata de una mujer que logró encarar a un sujeto que la acosaba mientras viajaba en el metro de la Ciudad de Monterrey.

Michelle Álvarez publicó el video donde relata que los hechos ocurrieron mientras estaba saliendo de la estación Cuauhtémoc y, escondido entre la multitud, un hombre le tocó los glúteos.

Déjenme contarles lo qué me pasó hace rato en el metro…

“Déjenme contarles lo qué me pasó hace rato en el metro… Iba saliendo de Cuauhtémoc y cómo ya saben hay un chingo de gente, salgo del vagón, camino unos pasos y siento un agarrón de nalga, no me rozó ni fue accidente, sentí su mano agarrando mi pompi entonces volteo a ver quién”, publicó Michelle en el video que se volvió viral.

La joven comenzó entonces un hilo mediante Twitter donde relató con detalle la horrible experiencia que vivió.

“Acababa de hablar con mi papá y me estaba esperando estacionado cerca de la estación, y dije: ‘lo voy a grabar de perdida’”, continuó explicando.

En un intento de que los tocamientos no quedaran impunes, Michelle comenzó a grabar al sujeto quien, irónicamente, portaba una playera que decir ‘Cristo Vive’.

“Eres un grosero, estoy hasta la verga de weyes como tú”, dice la joven a su agresor mientras este niega todo.

Luego de grabar el video, la joven salió de la estación para encontrarse con su papá quien, al enterarse de los hechos, entró en la estación y golpeó al sujeto quien todavía se encontraba ahí.

La chica comentó que luego de la agresión por parte de su papá, las autoridades les tomaron los datos y se llevaron al sujeto detenido por faltas.

Este nuevo caso de agresión se volvió viral tras su publicación e incluso, según medios, diversas personalidades ayudaron a que se diera a conocer.

Hasta el momento este video tiene casi medio millón de visitas y cientos de comentarios elogiando su valentía al encarar a su agresor y difundir su caso en redes.

Fuente: Vanguardia