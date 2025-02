Mujer amenaza a conductor de Uber con falsa denuncia de acoso

En redes sociales se viralizó la grabación en donde un conductor de Uber fue amenazado por una pasajera durante un trayecto en la Ciudad de México.

Los riesgos que sufren los choferes; esto pasó en la CDMX con un conductor de taxi por aplicación. “Avanza o te avientas 5 años de cárcel”.pic.twitter.com/03lsXLIn1K — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 8, 2025

Según la grabación, el incidente ocurrió el 23 de enero al filo de las 14:00 h, donde una mujer de aproximadamente 35 años le grita al conductor.

“Avánzale, pita. Písale, písale, písale. A la izquierda. Pásate para allá, aprende a manejar. Pásate para allá o te voy a reportar. A la izquierda, ay no mames”, detalló la mujer.

“¿Se puede bajar, por favor?”, lanzó el conductor.

“No me voy a bajar, te voy a reportar. Muévete. No me interesa, apúrate. Tengo que llegar. mi trabajo”, responde la mujer.

“Perdón, pero yo no voy a manejar así. Perdón, señorita, yo no voy a manejar así”, apuntó el taxista

Tras varios segundos de discusión, ambos hacen llamadas para reportar la situación, aunque la mujer señala al taxista por acosarla.

“Estoy sobre avenida Revolución, el conductor con el que vengo me viene acosando el conductor del Uber en donde vengo. Me viene acosando, me viene haciendo preguntas”, sostuvo en la llamada

“(Me dijo) que estaba muy bonita y no sé qué tanto.. y que si no le hacia caso no iba a avanzar con el viaje. Me venía diciendo que me veía muy bonita, y que le gustaba, y le dije que se calmara, y me dijo que no iba a avanzar y que aquí me iba a dejar. Que por qué me ponía así”, relató la mujer al teléfono.

Avanza o te avientas cinco años de cárcel”, lanzó la pasajera.

Con información de López-Dóriga Digital