Muere otra víctima de accidente de pipa en Iztapalapa; suman 31 decesos

Autoridades de la Ciudad de México elevaron a 31 la cifra de muertos por el accidente de una pipa en la alcaldía Iztapalapa.

La Secretaría de Salud Pública capitalina actualizó el parte médico de la tragedia.

Detalló que permanecen 13 personas hospitalizadas, en tanto que 40 ya fueron dadas de alta.

«Lamentablemente hay 31 fallecimientos confirmados”, indicó.

¿Cómo ocurrió el accidente de pipa en Iztapalapa?

La explosión ocurrió la tarde del miércoles 10 de septiembre, cuando una pipa con capacidad de 49 mil 500 litros de gas volcó y se incendió sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, justo a la altura del Puente de la Concordia.

Conclusiones del primer peritaje de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital apuntaron al exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor de la pipa de gas, perteneciente a la compañía Silza.

Asimismo, peritos precisaron que el conductor iba a una velocidad “del orden de los 50 kilómetros por hora”, cuando la máxima permitida en la zona es de 40 kilómetros por hora y que perdió el control de la unidad en una glorieta.

También apuntaron que el manejo del tractocamión se hizo “sin la suficiente capacidad técnica al momento del hecho, ya que no mantuvo el control direccional del mismo así como su carril de circulación correspondiente”.

El documento compartido por la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía capitalina esclareció que “el estado del pavimento en el perímetro del siniestro estaba seco” y que no hubo obstáculos en el terreno, como baches o topes, por lo que “el accidente sucedió en el momento que el conductor perdió el control”.

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, indicó que se fincarán responsabilidades por los delitos de:

homicidio culposo

lesiones culposas

daño a la propiedad.

Añadió que Transportadora Silza, dueña de la pipa accidentada, se encuentra en plena disposición de cooperar en las investigaciones.

La compañía indicó previamente que “asumiremos con plena seriedad nuestra responsabilidad social y legal frente a lo sucedido”.

Con información de López-Dóriga Digital