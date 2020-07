Muchos se frustraron porque no vieron en México las escenas dramáticas de Europa, dice Gatell a la BBC

Muchos se frustraron por no ver en México las escenas dramáticas que hubo en Europa por la epidemia de la COVID-19, dijo Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, durante una entrevista con la BBC, corporación de radiodifusión británica.

“¿Entiende que mucha gente cuestione que hablen de éxito cuando sigue muriendo tanta gente?”, cuestionó el periodista Marcos González Díaz, corresponsal de BBC News Mundo en México. “El éxito consiste en haber logrado el objetivo de que nadie se muera por no recibir atención médica”, respondió López-Gatell.

“Eso lo hemos logrado, es demostrable. En México no tenemos camas en los parques públicos porque todo el mundo cabe en un hospital, porque logramos tener una menor velocidad de epidemia, agregó el funcionario. Muchos tienen la aspiración frustrada de que no vieron aquí las escenas dramáticas que se vivieron en los países europeos occidentales. Esperaban ver cientos de miles de muertos, esperaban ver morgues llenas y rebosantes”, agregó el funcionario de salud.

López-Gatell fue cuestionado sobre el supuesto ocultamiento de cifras de muertes que ha sido señalado por medios de comunicación.

“Mi conciencia personal está tranquila. Que no se oculte la información es una convicción propia que he sostenido en los once años que me dedico a la salud pública. Yo podría jurar frente a un tribunal que en México no hay censura de información por parte del gobierno federal. El minuto que yo sintiera que hay una censura, me voy”, respondió.

López-Gatell dijo el 8 de julio que la epidemia de COVID-19 en México “se está desacelerando”.

El funcionario afirmó desde Palacio Nacional que el retorno a las actividades públicas no ha traído como consecuencia un aumento en el número de casos, aunque reconoció que la apertura trae riesgos de rebrotes.

“La epidemia en México se está desacelerando, no se ha aclarado, y el proceso de desconfinamiento, de retorno a las actividades en el espacio público, no se ha manifestado como un rebrote o como un repunte o como un incremento de la velocidad a la que ocurre la epidemia”, dijo.

López-Gatell destacó que en todos los países del mundo el proceso de desconfinamiento ha tenido el riesgo de rebrotes. “A nadie debe tomarle por sorpresa que esto pueda ocurrir”, expuso. Esta tarde México superó las 33 mil defunciones por la enfermedad y reportó más de 280 mil casos positivos acumulados.

