Móvil del feminicidio de Fátima no fue por dinero, informó la SSC de la CDMX

El jefe de la policía de la SSC, Omar García Harfuch dijo que se cumplimentó la orden de cateo el 18 de febrero donde se permitió relacionar a los dos sujetos como involucrados en el caso del feminicidio de Fátima.

Tras ser detenidos Giovana y Mario serán trasladados en breve a la Ciudad de México una vez que se realicen todos los procesos.

“En cuestión de horas se liberarán las órdenes de aprehensión, se está procesando toda la información por ahora”, dijo García Harfuch.

El jefe de la policía dijo “estamos perfectamente en los tiempos, por ahora solo están detenidos por cohecho”.

El móvil se sabe que no fue por dinero, pero no se va a dar más datos, no se hablará más por morbo, detalló el funcionario.

Con respecto a la recompensa eso tiene que ver con la PGJ y será esa autoridad la que de detalles del asunto.

Los tres hijos de los presuntos feminicidas de Fátima han sido resguardados por autoridades debido a que se encuentran en una situación de evidente vulnerabilidad