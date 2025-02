Morena y aliados aprueban reforma al Infonavit para que pueda construir viviendas

Durante la discusión, los legisladores morenistas argumentaron que la reforma beneficiará a miles de trabajadores por la construcción de vivienda con orientación social.

En la primera sesión del segundo periodo ordinario en San Lázaro, los diputados oficialistas junto a Movimiento Ciudadano (MC) aprobaron la reforma al Infonavit, la cual regresará al Senado para su discusión luego de las modificaciones hechas en la Cámara Baja.

En una maratónica sesión, los diputados oficialistas junto al partido emecista aprobaron en lo general con 346 votos a favor y 90 en contra la reforma al Infonavit que busca regular la organización, administración, operación, desarrollo, control, vigilancia y rendición de cuentas del Instituto, además lo faculta para construir viviendas, por lo cual constituirá una empresa filial en términos de la legislación mercantil.

En la Cámara de Diputados, la minuta enviada por el Senado tuvo cambios en la Comisiones, ya que en la Cámara Alta fue aprobado en fast track, entre los cambios se estableció el carácter tripartita de la institución en la Comisión de Vigilancia, en el Comité de Auditoría y en el Comité de Transparencia.

También en un artículo secundario se establece que los recursos que se destine a los presupuestos de gastos de administración, operación y vigilancia e inversiones serán considerados recursos públicos para los efectos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación cuando no sean reintegrados a las subcuentas de vivienda de las personas trabajadoras derechohabientes.

Para los trabajadores se estableció que, al cumplir un año de cotización continua, las personas trabajadoras tendrán el derecho de participar en el programa de arrendamiento social de vivienda construida o administrada por el Instituto que se encuentre cerca de su centro de trabajo, y a participar en los programas de opción de compra de dichas viviendas.

Oposición en contra de que se tome el fondo de subcuenta

Durante la discusión, los legisladores morenistas argumentaron que la reforma beneficiará a miles de trabajadores por la construcción de vivienda con orientación social. Sin embargo, los legisladores panistas y priistas argumentaron que no votarían por la reforma, ya que Morena busca quedarse con la subcuenta de los trabajadores que es de más de dos billones de pesos.

El coordinador de la bancada panista en San Lázaro, José Elías Lixa, afirmó que esta reforma representa los intereses económicos más perversos de la nación, ya que es un atraco que Morena pretende hacerle a las trabajadoras y trabajadores de México.

“Lo que pretenden aquí es agarrar 2.4 billones de pesos que no son del gobierno y transferirlos a una empresa que sí es del gobierno. No engañen a la gente, es mentira que van a haber medidas de transparencia, meten a la Auditoría para revisar al Infonavit, pero no meten a la Auditoría para revisar a la empresa que están creando, que no es una paraestatal, que no tiene reglas de transparencia, que no puede ser auditada, que es una Sociedad Anónima de Capital Variable como cualquier empresa y que es el nuevo negocio de los nuevos ricos corruptos del gobierno de Morena”, enfatizó.

Por su parte, el diputado priista Yerico Abramo Masso advirtió que la reforma es opaca, ya que con la creación de una empresa filial que dice S.A. de C.V. no tiene la obligación de presentar cuentas ni contabilidad al sector público, “ese es el primer obstáculo que llevará a la opacidad en el manejo de los recursos”.

Sin embargo, el vicecoordinador de la bancada morenista, Alfonso Ramírez Cuellar, argumentó que con esta reforma se abre la posibilidad de que el Infonavit construya, de que adquiriera suelo, ponga en marcha de un sistema de arrendamiento social y de que se mantenga el carácter tripartita del Instituto y que se da mayor vigilancia seguridad absoluta a las cuentas que los trabajadores tienen depositadas en la Institución.

“El Instituto tiene un patrimonio de 2.4 billones de pesos: 800 mil que están en inversiones financieras, un billón, más de un billón 200 mil representan las subcuentas de los trabajadores, eso no tiene ninguna modificación.

“El trabajador seguirá recibiendo su crédito y un volumen inmenso como ahora de más de 800 mil millones de pesos también se va a desarrollar en inversiones. Es decir, la garantía del crédito directo al trabajador se establece y se fiscaliza más y la garantía del resguardo en las inversiones alcanza su máxima expresión en la vigilancia y en la fiscalización”, afirmó.

Por su parte, la diputada emecista Patricia Mercado explicó que votará a favor de la iniciativa ya que su partido la vivienda es un derecho, no un privilegio, y trabajaran siempre en este sentido para lograrlo.