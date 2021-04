Morena se planta afuera del INE para presionar devolución de candidaturas

Para obligar al INE a que les devuelva sus candidaturas a los gobiernos de Michoacán y Guerrero, la dirigencia nacional de Morena resolvió quejarse nuevamente en plantón afuera de las instalaciones del organismo ciudadano y al cual se asignó el calificativo de “cueva de ladrones”.

Después de las siete de la noche de este domingo se conoció que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) notificó formalmente al INE la resolución tomada en los casos de los aspirantes a gobernador de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, el presidente de Morena, Mario Delgado sostuvo que se defenderá la democracia como les enseñó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, se quedarán afuera del INE hasta que los consejeros cumplan lo mandatado por los magistrados electorales en un plazo no mayor a las 48 horas.

En seguida retó a los consejeros del INE a retirarse la careta de “árbitros” y afiliarse al PAN y al PRI para contender limpiamente en la lucha política y electoral.

¿Qué le pedimos a los del INE? que tengan una actuación imparcial, transparente, honesta, a la altura del pueblo de México; si no coinciden con nuestro movimiento que se quiten la máscara de árbitro, se afilien al PRIAN y compitan con nosotros en las urnas, pero que no se escondan de árbitros vendidos”, acusó Mario Delgado.

Aquí nos vamos a quedar, no nos vamos a rajar; va caer, va caer, el INE va caer; no vamos a permitir que en plena cuarta transformación le roben al pueblo de México su derecho a decidir”, advirtió el político.

Por su parte, el senador con licencia y aspirante a gobernar Guerreo, Félix Salgado Macedonio insistió en su argumento de que nunca hizo precampaña alguna.

Si es que resulta lo contrario, demandó al INE que le entreguen el documento que lo acreditó como tal.

En el INE se aceleraron, se les pasó la mano y lo señalo ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Qué me diga el INE ¿cuándo me dio acceso para día a día hacer la comprobación de los gastos de precampaña? Nunca; entonces, ¿cómo me está castigando? El omiso es el INE, no yo” aseguró por la noche de este domingo.