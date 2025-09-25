Morena saca a ‘Alito’ de la Comisión de Hacienda del Senado

A propuesta de la Junta de Coordinación Política que preside el morenista Adán Augusto López Hernández, el pleno del Senado con la mayoría de Morena aprobó quitar al senador priista Alejandro Moreno Cárdenas como secretario de la Comisión de Hacienda.

Se trata de la segunda vez que Morena retira a Moreno Cárdenas de los espacios de comisiones.

El 18 de septiembre, también por instrucción de la Junta de Coordinación, Alejandro Moreno fue sustituido como presidente de la Comisión de Marina, y en su lugar se designó al morenista Carlos Lomelí, senador multado por la DEA por hacer negocios con el Cártel de Sinaloa.

“El senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del PRI, se da de baja como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En su lugar se da alta al senador Erik Iván Jaimes Archundia, sin grupo parlamentario, como secretario de dicha Comisión”, señaló el acuerdo aprobado este miércoles en el pleno.

El senador Alejandro Moreno dijo que pese a esta acción en su contra por parte de Morena, no se dejará intimidar.

“¿Sabes qué es lo que hicieron ahorita? Es que es de risa, patético, se los digo No sé si escucharon en el pleno ahorita hace unos momentos que presentaron un acuerdo donde me quitaban ahora la Comisión de Hacienda», dijo.

«Ser secretario de la Comisión de Hacienda. Oye, me imagino que eso me molesta mucho, yo creo que no voy a estar pensando todo el día, no, eso los exhibe, qué bueno que lo haga”, refirió.

Este martes, el senador y presidente nacional del PRI anunció que presentó datos de prueba a las agencias estadounidenses, DEA y FBI, contra políticos mexicanos de Morena vinculados presuntamente con el narcotráfico y el «huachicol» fiscal, como el senador Adán Augusto López Hernández.