Morena presnta ganadores de encuestas en Guerrero, Sinaloa y Michoacán

Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, presentó en conferencia de prensa a los ganadores de las encuestas realizadas en los estados de Guerrero, Sinaloa y Michoacán, los cuales fueron: el senador Felix Salgado Macedonio, el senador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, respectivamente.

De esta manera, tendrán la responsabilidad de organizar la estructura de defensa y promoción del voto de Morena en dichas entidades.

“Vamos a ganar todas las gubernaturas y la mayoría en la Cámara de Diputados gracias a que en Morena utilizamos una fórmula que no falla: preguntarle a la gente quiénes tienen que ser los candidatos, porque el pueblo de México es mucha pieza”, declaró Mario Delgado.

Por su parte, Felix Salgado Macedonio, ganador de la encuesta en Guerrero, se comprometió a enarbolar los postulados de Morena: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. También hizo un reconocimiento a las mujeres insurgentes de Guerrero pues, según expresó, son el motor para continuar con la política de Andrés Manuel López Obrador en el estado.

Rubén Rocha aplaudió que Morena haya realizado un procedimiento transparente y certero para seleccionar a los representantes de los estados rumbo a las elecciones del 2021. Asimismo, aseguró que seguirá trabajando para fortalecer y honrar la palabra empeñada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y llevar la Cuarta Transformación a Sinaloa.

A su vez, Raúl Morón hizo un llamado a la unidad a todos los que participaron en el proceso interno del partido, pues subrayó que el estar unidos es el factor determinante para lograr la victoria y continuar con la Cuarta Transformación en Michoacán. De igual forma, dijo que buscará tener un gobierno que se acompañe de las organizaciones sociales, civiles y sindicales, pero sobre todo que esté cercano al pueblo.

Finalmente, Mario Delgado informó que quien represente a Morena en San Luis Potosí, en busca de la gubernatura, será una mujer, con lo que se estaría cumpliendo con la sentencia de paridad del Tribunal Electoral y se reafirma el compromiso del Movimiento Regeneración Nacional de abrir espacio a las mujeres no por mandato, sino por convicción.