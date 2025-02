Morena no protegerá a Cuauhtémoc Blanco, coinciden Monreal y Adán Augusto; petición de desafuero fue turnada a Comisión

Los representantes de Morena en Diputados y el Senado, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, aseguraron que de haber elementos sobre la acusación de presunta agresión sexual, no habrá protección para Cuauhtémoc Blanco.

Tanto el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, como el coordinador del partido en el Senado, Adán Augusto López, aseguraron que de existir elementos suficientes respecto de la denuncia por presunta agresión sexual del legislador Cuauhtémoc Blanco a su media hermana, no habrá protección de parte del partido.

Sin embargo, ambos coincidieron en que no harán juicios previos no tomarán posturas adelantadas, pues mencionaron que Blanco Bravo tiene derecho a defenderse.

“El Grupo Parlamentario de Morena actuará conforme a la ley. Si hay elementos, nosotros no protegeremos a nadie. Pero si no los hay, no tenemos por qué condenar a personas inocentes. No nos queremos inclinar ni a un lado ni a otro. Lo cierto es que son dos versiones. Hay una acusación y hay un desmentido completo de parte del diputado. Entonces, serán las autoridades quienes deslinden responsabilidades”, dijo Monreal en entrevista con medios.

Respecto del comentario de Cuauhtémoc Blanco sobre que no será necesario el respaldo del partido frente a las acusaciones que enfrenta, Monreal respondió que tiene razón pues “quienes tengan inocencia, quienes no deban nada, no requieren del respaldo de nadie”.

“Por sí solos pueden lograr sacar avante la situación de que la verdad impere. Yo no me pronuncio por culpabilidades o por inocencias anticipadas. Y qué bueno que él dijo que se someterá a las autoridades para deslindar responsabilidades”.

El representante de Morena en Diputados también confirmó por la mañana que respecto de la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, la petición llegó el jueves como a las 6 de la tarde, por lo que ya fue turnada a la comisión legislativa.

“Fue hasta ahora que se turnó a la Comisión, lo que va a resultar una convocatoria extraordinaria a todos los miembros de la Comisión para que la analicen. Pero ya está en sus manos este documento que solicitaron ayer. En el caso de la declaratoria de procedencia, que es lo que solicitan, es simplemente que se someta al proceso normal aquel indiciado si existieran pruebas suficientes para tal caso. Eso lo va a valorar la Comisión legislativa”, dijo.

Foto: Archivo Cuartoscuro

No habrá protección a Blanco en el Senado, asegura Adán Augusto López

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, aseguró que ni su partido ni las bancadas en el Congreso de la Unión protegerán al diputado federal y exgobernador de Morelos y pidió esperar a que continúe la investigación.

También mencionó que aunque el diputado cuenta con fuero constitucional, esto no impide que sea investigado, solo detenido, “pero una vez que se gira una orden de aprehensión, que se agotan todas las instancias entonces se pide un desafuero”.

“Cuauhtémoc Blanco como cualquier ciudadano mexicano tiene derecho a una defensa. Tiene, efectivamente, goza de fuero constitucional, pero ahora hay una solicitud que lleva su tiempo y que en su momento tendrá posiblemente que ser votada, primero en la Comisión y de ser el caso en el pleno”.

También descartó que la destitución del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, haya sido en venganza luego de que el fiscal pidió el desafuero del exgobernador.

Foto: Cuartoscuro

Cuauhtémoc Blanco no pedirá licencia como diputado

Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, aseguró este viernes que no pedirá licencia a su cargo como diputado federal, pese al proceso de desafuero que enfrenta para ser investigado por un presunto intento de violación en contra de su media hermana.

El pasado 6 de febrero, el ahora exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, presentó una solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados en contra del exgobernador, para que sea investigado por el presunto delito de violación en grado de tentativa cometido en contra de su media hermana, Nidia Fabiola.

La víctima denunció los hechos en octubre de 2024 y, según ha relatado, tuvieron lugar cuando Blanco Bravo era gobernador y ella coordinadora de Desarrollo Económico para MiPymes en la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo estatal.

“Yo estoy en la mayor disposición, y como te menciono, hasta que llegue a las últimas consecuencias. Que siga el proceso, no voy a pedir licencia”, dijo en una conferencia de prensa desde Cuernavaca.

Al inicio de su conferencia, Cuauhtémoc Blanco negó “rotundamente” las acusaciones de su media hermana y aseguró que a lo largo de su trayectoria como deportista y como político, siempre ha actuado “dentro del marco legal, respetando los derechos humanos y la dignidad” de todas las personas.

Asimismo, indicó que en mayo de 2024 presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Morelos en contra de Nidia Fabiola por los presuntos delitos de amenazas y extorsión, luego de que ella supuestamente le exigiera un millón de pesos para renunciar a su cargo.

Sin embargo, el diputado advirtió que la denuncia no aparece en los registros de dicha instancia.

También acusó al exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, de haber actuado en represalia por la denuncia que presentó en su contra el pasado 5 de febrero ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de extorsión.