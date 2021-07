Monreal luchará por candidatura de Morena en 2024

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo mencionó como una de las figuras para contender para sucederlo en 2024, el senador Ricardo Monreal declaró que luchará por ser el candidato de Morena.

Voy a luchar en Morena. Yo tengo mucha claridad en lo que está pasando en el país, tengo mucha certeza en lo que representa la Cuarta Transformación y el cambio de régimen. Lo he vivido desde hace 23 años, acompañando al presidente López Obrador en las buenas y en las malas, que han sido más las malas”, declaró el líder de los senadores de Morena en el Senado.

Ricardo Monreal aseguró que “estará puntual a la cita con la historia” para registrarse en Morena como contendiente para la candidatura del partido en 2023.

El ex gobernador de Zacatecas, dijo no estar ofendido con el presidente López Obrador por no haber sido mencionado en la terna de los presidenciables de Morena el pasado lunes, al considerar que forma parte del Congreso de la Unión y ser parte de un poder autónomo.

Pero lo digo con mucha claridad, creo que hacia agosto-septiembre del 2023 se emitirá la convocatoria de acuerdo con los estatutos de Morena, y reitero que estaré puntual a la cita con la historia”, señaló.

El senador manifestó tener una buena opinión de sus posibles contrincantes, y mencionó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Ricardo Monreal dijo de sí mismo ser un aspirante normal, y no un ambicioso vulgar.

Yo tengo una buena opinión de todos los que ha mencionado el Presidente. Tengo buena opinión de la Jefa de Gobierno y creo que todos merecen estar encartados y mencionados por el Presidente; y eso no evita que por mi parte yo sea un aspirante normal, no un ambicioso vulgar sino un aspirante normal a suceder al Presidente de la República”, enfatizó.

Ricardo Monreal dijo que en este momento no avizora ninguna ruptura, ni actitud que pueda fisurar a Morena y que si continúa el piso parejo en el partido, acatará las reglas que se publiquen en 2023 para el registro de precandidatos.

Excélsior