Monreal: encuesta de Morena para elegir a candidatos es un modelo “muy desgastado”

El Senador Ricardo Monreal Ávila cuestionó el método de encuesta propuesto por Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, para elegir a un candidato presidencial en 2024, además desaprobó la sucesión adelantada.

Durante una rueda de prensa, Monreal Ávila destacó que es “desafortunado” el proceso anticipado y aseguró que esta opción es un método desgastado, por lo que se debería buscar otra alternativa que unifique.

“No me quiero pronunciar en este momento sobre el método de selección de candidatos a puestos de elección popular, lo que sí es que está muy desgastado el método de encuestas y ha sido un ejercicio cuestionado, sería bueno buscar métodos distintos”, comentó en dicho evento.

Asimismo mencionó que él no se encuentra preocupado por la propaganda que podría realizar rumbo a la sucesión presidencial, sin embargo, también recalcó que cuenta con 45 años de experiencia política y buena salud.

El jefe de la bancada mayoritaria aseguró que aún se debe esperar los tiempos para no incurrir en una violación de reglas debido a campañas anticipadas.

“Falta mucho tiempo, faltan dos años y yo prefiero esperar los tiempos que marque la ley para no incurrir en campañas anticipadas ni en violación de reglas electorales. No estoy preocupado por eso, no es mi prioridad. Mi prioridad es buscar leyes que permitan atenuar los problemas económicos, sociales que vive el país y estoy en eso”, mencionó.

El coordinador de la Junta de Coordinación Política en el Senado recordó que hace aproximadamente un mes se encontró con sus colaboradores y les dijo que buscará la candidatura presidencial, pero les sugirió que “mantuvieran la calma, el respeto y que nadie hiciera ningún tipo de precipitaciones para que no hubiera especulaciones ni aceleres”. Además, aclaró que la sucesión adelantada no lo distraerá de sus funciones parlamentarias.

Durante una entrevista con EFE, Mario Delgado aseveró que se elegirá mediante una encuesta al candidato a suceder en 2024 al Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Fuente: Sin Embargo