Monreal descarta ‘fast track’ en Ley de Amparo y plantea revisar retroactividad

La minuta en materia de Ley de Amparo no será aprobada en ‘fast track’ en la Cámara de Diputados, afirmó este jueves el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

En conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, señaló que esta minuta de Ley de Amparo se turnará a la Comisión de Justicia, donde será analizada cuidadosa y responsablemente.

El legislador aclaró que aún no se recibe la minuta pero la Cámara de Diputados es Cámara revisora; “se turnará a la Comisión de Justicia una vez que nos llegue la minuta y le voy a solicitar amablemente al presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, que la distribuya entre todos los miembros para que se inicien de inmediato las reuniones”.

Añadió que una vez que la Comisión se reúna “vamos a cuidar todos los plazos legales que se establecen. No habrá fast track, no habrá vía rápida. Vamos a esperar los plazos que la ley establece y una vez que se agoten estos plazos el Pleno determinará lo procedente”.

Al ser cuestionado si se debe modificar el transitorio que se refiere a la retroactividad, puntualizó que el artículo 14 constitucional establece que no se le puede dar efectos retroactivos a ninguna ley en perjuicio de persona alguna y aseguró que van a “darle congruencia a la Constitución”.

Planteó que en su opinión, “en todo caso el transitorio debería decir que en el caso de juicios anteriores tiene que aplicarse la norma jurídica que inició el proceso, no la nueva que se está reformando, precisamente para que no se aplique retroactivamente la ley en prejuicio de las personas que están intentando, por la vía jurisdiccional, algún medio de defensa”.

Subrayó que esta posición la hará saber frente a la Comisión de Justicia y “lo haré valer como un diputado más, pero creo que hay en las bancadas una actitud muy racional y jurídicamente sustentable. Entonces, yo espero que revisemos con mucho cuidado este transitorio”.

Expuso que cuando se realizan reformas en materia procesal, lo técnico, lo racional, lo garantista, es que contengan un régimen transitorio que disponga que los juicios que se encuentran en trámite, al aprobarse la modificación, se sigan tramitando conforme a la legislación en vigor cuando se hayan iniciado tales juicios.

“Esto impide -explicó- que los justiciables inicien un proceso bajo ciertas reglas y durante el curso del mismo se cambien por el legislador tales reglas. El artículo transitorio respecto a la Ley de Amparo, desde mi punto de vista, no lo dispone así. Vaya, no la he visto textualmente, pero por lo que he leído y lo que he escuchado, altera este principio, por lo que el revisor, esa es nuestra función y nadie debe ofenderse, puede enmendarlo. Por eso somos Cámara revisora”.

Este miércoles el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa de reformas a la Ley de Amparo. Esta redacción implica que los juicios en curso se ajustarán a las nuevas reglas, lo que generó críticas entre los legisladores de oposición que acusaron sus efectos retroactivos, lo que viola la Constitución.

Apuntó que no cree que los senadores hayan actuado con dolo para perjudicar a alguna persona o empresa y, en el caso de que hubiese alguna situación de esa índole, “la Cámara de Diputados, como Cámara revisora, tiene la obligación de revisarla, corregirla y enmendarla”.

Reiteró que desde su punto de vista dicho transitorio altera y genera confusión en la aplicación de la norma. “Yo aclararía bien el transitorio para establecer con toda perfección, con toda claridad, que en el caso de juicios que se hayan iniciado anteriormente, se deben observar las normas que estaban vigentes antes de la reforma y que no se les puede aplicar estas normas a todos los procesos o etapas del proceso que ya hayan sido validadas”.

Enfatizó que se debe reconocer su validez. “Y si un juicio pendiente, un juicio pendiente de cualquier mexicano o de cualquier empresa moral, está pendiente de resolución, tienen que seguirse las reglas actualmente vigentes”.

“Yo sostengo personalmente que es inadecuado ese transitorio. Es inadecuado y nuestra función es revisarlo. Yo, esa parte diría, no estoy de acuerdo porque no puedes someter a un justiciable a acatar la ley que estás creando sin tomar en cuenta que antes había iniciado su juicio con normas distintas”.

Ricardo Monreal expresó que lo lógico, lo constitucionalmente racional, lo apegado a la Carta Magna, es que concluya su juicio conforme a las normas jurídicas que existían cuando inició el juicio y que se declare validez a las etapas procesales que se hayan presentado o que se hayan resuelto conforme a la ley cuando estaba vigente, la ley que estaba vigente, cuando inició y desarrolló su juicio”.

Consideró “con toda seriedad y honestidad que va a prevalecer el buen juicio en la Cámara de Diputados y que las comisiones van a hacer lo correcto en la revisión del contenido de la reforma, fundamentalmente en el transitorio de la ley de Amparo”.

“Nosotros tenemos la obligación de que en la norma jurídica que construimos se respeten los derechos adquiridos de los justiciables; es decir, de quienes acuden a los órganos jurisdiccionales en un acto de autoridad a demandar en razón de lo que consideran un perjuicio o un daño, ya sea en sus bienes, patrimonios, posiciones o derechos. Estos son bienes adquiridos”, concluyó el legislador.