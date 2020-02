Molestó a AMLO preguntas sobre feminicidios; “no quiero que opaquen la rifa”

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró molesto esta mañana ante los cuestionamientos de la prensa sobre la propuesta de Alejandro Getz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre la retipificación de los feminicidios en el país.

Lo anterior ocurrió durante su rueda de prensa matutina, luego de que el funcionario le entregara un cheque de recursos recuperados por dos mil millones de pesos, cuando comenzaron a llegar los cuestionamientos hacia el Fiscal General. Ahí, el Presidente manifestó su disgusto.

“No quiero que el tema sea nada más el feminicidio, ya está muy claro que se ha manipulado mucho sobre este asunto, en los medios, no en todos, los que no nos ven con buenos ojos, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así de claro, de distorsión, información falsa, este es el caso”, expuso el mandatario.

El Presidente López Obrador puntualizó que Gertz Manero explicó “lo opuesto” a lo difundido por los medios, asegurando que se protegerán a las víctimas, en especial, a la población vulnerable, a niños, mujeres y adultos.

“Este es un Gobierno que procura a justicia, no vamos a hacer nunca nada en contra de los mexicanos, nunca, el asunto es que hay no un mal humor social, como había antes, ahora hay un buen humor social, donde están encorajados es en los grupos de poder que se sentían los dueños de México y que tenían mucha influencia en medios de comunicación convencionales, por eso sigo sosteniendo que son benditas las redes sociales”, comentó.

El mandatario insistió en la relevancia de informar sobre los recursos entregados al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, mismos recursos que serán ocupados para pagar los premios de la próxima rifa del “avión presidencial”.

Posteriormente, el titular del Ejecutivo se disculpó por sacar a relucir el tema y con ello, quitar importancia al tema de los feminicidios.

“Ofrezco disculpa por decir, sí es importante lo del feminicidio, pero ya estoy viendo cómo va a ser esa la nota y no, porque fue una manipulación”.

Al ser cuestionado sobre la propuesta de reforma sobre el feminicidio, el Presidente señaló que “haya salido de quien haya salido, pero le dan vuelo, si no tuviéramos esas mañaneras, nos tendrían arrinconados”, detalló.

López Obrador insistió en que hace seis años atrás, padecía un cerco informativo que le impedía informar, replicar o argumentar sus posturas.

“Que no se malinterprete, no es censura, no se va a quitar a nadie su derecho de manifestarse, a nadie, porque también es que: yo solo ejerzo mi derecho a ponerte en el banquillo de los acusados y tu te aguantas, te quedas callado, vas a protestar, pero con los dientes apretados, porque si no te acuso de que estás violando el derecho a la información. No, democracia es diálogo de ida y de vuelta”, expresó.

“Vengo a decirles que tenemos 2 mil millones de pesos para ayudar a la gente y me van a voltear el sentido de la conferencia, pues no me gusta esto”, finalizó el Presidente.