“Molesta protección a jueces corruptos”: AMLO rechaza reunirse con presidenta de la Corte

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reunirse con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, para discutir la reforma al Poder Judicial.

López Obrador indicó que él ya entregó su iniciativa y que está plenamente convencido de que hace falta una reforma judicial.

“Yo no tengo ya nada que ver en esto, ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido de que hace falta la reforma al Poder Judicial”, dijo.

“Me molesta mucho que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel. Se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco”, destacó.

El mandatario mexicano apuntó que los ministros de la Corte pueden dialogar sobre la reforma al Poder Judicial con la secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde.

“Yo pienso que hay que dialogar, la secretaria de Gobernación lo está haciendo, lo mismo los legisladores. Ya nosotros enviamos la iniciativa al Congreso y tengo entendido que ya se abrió un diálogo. Entonces sí, la secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros y lo mismo considero que harían o están dispuestos a hacer los integrantes del Congreso”.

López Obrador le hizo algunas preguntas a la ministra presidenta de la Corte, sobre algunos casos e informes que faltan por resolver en el Poder Judicial.

“A ver, con todo respeto le diría a la presidenta (de la Corte), por qué no resuelven lo del pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros, por qué se tardan tanto en resolver lo que debe de ser de rápida decisión. Porque existen tesis, hay jurisprudencia, está todo, y por qué tardan tanto, por qué las tácticas dilatorias, que revisen los casos que tienen”, apuntó.

“O lo otro, por qué no dan un informe de cuántos procesados hay sin sentencia desde hace años, o que nos explique por qué deciden ganar más que el presidente si la Constitución establece lo contrario o por qué tienen fideicomisos para tener atenciones y privilegios como si fuese una burocracia dorada, y muchas otras cosas”, refirió.

El tabasqueño señaló esta mañana en el Salón Tesorería que “no es nada personal” con la ministra Norma Piña, pero que hace falta “limpiar el país”.

“Si no, no avanzamos y hay que pensar en las nuevas generaciones y ya se acabó la máxima de que no se podía tocar al intocable”, enfatizó.

“Por eso qué bien, como nunca en la historia, se cuestiona y hasta se insulta al presidente, porque esto da oportunidad a que haya réplica, sin necesidad de que yo insulte a nadie, pero que sí podemos debatir, porque estos temas no se trataban. Silencio. Ahora ya todo es público”, lanzó.

Estas declaraciones ocurren luego de que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, lanzara una invitación al actual presidente López Obrador y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a “abrir la puerta al diálogo” a construir una propuesta de reforma al Poder Judicial “distinta”

Piña reconoció que se “necesita una reforma” al Poder Judicial la cual, dijo, “debe incluir cambios en la Judicatura Federal” y que para que “haya soluciones que atiendan las principales necesidades es indispensable considerar el problema de manera integral”.

“La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz. Por eso, quiero aprovechar esta oportunidad para invitar, tanto al presidente López Obrador, como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural, y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este Encuentro Nacional y analizar así, cómo afecta la reforma no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país”, dijo desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en Ciudad de México.