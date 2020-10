Ministro Zaldívar se dice a favor de consulta sobre enjuiciar a expresidentes

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se pronunció contra el dictamen que declaraba inconstitucional la consulta sobre si se debe enjuiciar o no a ex presidentes.

Luego de que el ministro Luis María Aguilar detallara su proyecto, Zaldívar se pronunció en contra porque aseguró que la Corte no puede ser una “puerta cerrada” a la participación ciudadana.

“La Corte debe asumir su responsabilidad histórica en el rol de la protección de los derechos humanos de participación política. No nos corresponde ser puerta cerrada sino el puente que permite a las personas a intervenir en las grandes discusiones nacionales con todo respeto al marco constitucional”.

Argumentó que no debemos confundir la procedencia de la consulta con sus efectos vinculantes y puede consultarse todo aquello que no estén expresamente prohibido, para abrir las puertas a la reflexión ciudadana. En ese sentido, subrayó que la materia de esta consulta no está prohibida por la Constitución.

“La materia de esta consulta se limita a pronunciarse sobre el diseño y el rumbo de la política criminal del Estado, lo cual no está prohibido”, acotó.

Y sostuvo que “la presente consulta no busca restringir los derechos humanos o sus garantías”.

La consulta popular, dijo, cumple un rol pacificador en la comunidad, además de que es un instrumento para la convivencia pacífica.

“La consulta que se nos plantea no asume que las personas que menciona son responsables… lo que la consulta busca conocer es simplemente si la ciudadanía está de acuerdo en que las autoridades investiguen y en su caso sancionen su presunta responsabilidad en la comisión de delitos”, abundó.

“No podemos obviar que los expresidentes son personalidades públicas y por tanto se convierten en sujetos de interés para la deliberación pública”, apuntaló.

“No advierto ningún impacto constitucional previsible de la consulta”, recalcó.

“Si queremos que la democracia deliberativa funcione y sea una realidad, hay que confiar en la ciudadanía y en las instituciones, las cuales funcionan como intermediarios de la opinión ciudadana y el derecho”, aseguró.

El análisis de los otros ministros continúa para definir si se declara constitucional o no la pregunta que plantea AMLO para una consulta popular: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.